Regione, Vaccarezza torna in Forza Italia dopo lo strappo con Cambiamo

È un "ritorno a casa" per il consigliere regionale Angelo Vaccarezza che, dopo il burrascoso addio a Cambiamo, rientra in Forza Italia, partito che aveva lasciato dopo anni per entrare nella lista di Giovanni Toti.

Vaccarezza si è sempre dedicato infatti alla politica attiva in Forza Italia, fin dal 1994: poi l'esperienza nel Popolo delle Libertà, il ritorno in Forza Italia nel 2013 fino al 2019, anno in cui lo stesso presidente della Regione Liguria Giovanni Toti aveva lasciato il partito di Berlusconi per fondare Cambiamo. Al progetto si era unito anche Vaccarezza, e in Cambiamo era stato rieletto in Regione nel 2020, fino agli scontri finali di inizio gennaio: un mese fa il consigliere si era dimesso da capogruppo, chiaro segnale della crisi, poi si era tolto qualche "sassolino dalla scarpa" lasciando la lista di Toti in polemica.

"Bentornato amico Angelo!" è il commento di Claudio Muzio, consigliere regionale capogruppo di Forza Italia. La notizia - che era già nell'aria da tempo - è stata ufficializzata oggi, mercoledì 14 febbraio, con una conferenza stampa a Roma con il segretario nazionale, vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il coordinatore regionale Carlo Bagnasco.

“Sono certo che, come già avvenuto in consiglio regionale dal 2015 al 2019, la collaborazione con Angelo sarà molto proficua. Ci lega infatti un solido rapporto di stima e amicizia, che non è mai venuto meno, e un’idea della politica che mette al centro le persone e i territori”, prosegue Muzio. “Vaccarezza è un pezzo di storia di Forza Italia in Liguria e il suo ritorno non potrà che portare grandi benefici al partito in questo momento di riorganizzazione, di crescita e di rafforzamento del radicamento sul territorio”, conclude il capogruppo di Forza Italia in Regione.

"L’obiettivo del partito è di Costruire il centro di gravità permanente della politica italiana - conclude Bagnasco - attraverso l’apporto di persone che sappiano rappresentare i territori e che conoscano alla perfezione la macchina amministrava per cambiare veramente la vita dei cittadini. L’Ingesso e ritorno in Forza Italia di Vaccarezza e di altri, tra sindaci assessori e consiglieri permette al partito di essere più forte".