Consiglio regionale, volano gli stracci nella Lista Toti: Vaccarezza si dimette da capogruppo

Malumori nel centrodestra in Regione Liguria, con Angelo Vaccarezza che ha lasciato martedì mattina il ruolo di capogruppo della Lista Toti, proprio il giorno in cui sono cambiati gli equilibri nel centrodestra con l'ingresso di Sonia Viale e Barbara Ratti.

"Una decisione sofferta - ha spiegato il consigliere savonese - figlia di una serie di eventi che mi hanno portato a comprendere come in questo momento non ci fosse più la fiducia nei miei confronti. Il presidente di un gruppo importante come quello di Cambiamo, composto da otto consiglieri, due assessori e dal Presidente deve poter essere certo quando interviene in una discussione e quando prende un impegno, di poterlo fare a nome di tutti".

Insomma, a far maturare la decisione sarebbero stati malumori all'interno del gruppo: "Queste condizioni da diverso tempo mancano, e credo che, proprio per questo motivo, sia doveroso, rimettere il mandato e consentire al gruppo di nominare un nuovo capogruppo che avrà così la rinnovata fiducia da parte dei consiglieri che lo eleggono". Vaccarezza ha sostenuto che non cambierà nulla nei suoi rapporti con Toti, con la giunta e gli altri colleghi consiglieri: "Sono e resto un uomo di centrodestra". Di Cambiamo, però, non c'è più la certezza.

"Nel ruolo di consigliere regionale - conclude - potrò dedicare interamente il mio tempo al mio territorio; lo farò ascoltando amministratori e cittadini che, da tanti anni mi danno fiducia, e che con il loro voto mi consentono di rappresentarli in consiglio regionale, anche in considerazione della carenza di rappresentanza della mia provincia, unica a non avere un assessore all'interno della giunta".

Toti: "Deluso, educazione avrebbe richiesto che comunicasse al gruppo. Cercare il protagonismo non aiuta la squadra"

Il presidente Giovanni Toti, dal canto suo, si è definito "umanamente un po’ deluso e politicamente un po’ perplesso, perché non ho compreso i motivi della scelta di Vaccarezza". Il futuro del suo gruppo, comunque, ribadisce, "è tranquillo così come i numeri della maggioranza che non sono in discussione".

"Vaccarezza ha detto che vuole continuare a partecipare a questo cambiamento, e ne sono lieto - prosegue Toti - quando vorrà spiegare il suo gesto saremo a disposizione. Dal 2015 a oggi la maggioranza non ha mai perso un consigliere. Sono scelte personali che non comprendo, ma che rispetto: ognuno deve seguire la strada che ritiene più giusta, non ho mai fermato nessuno né in uscita né in ingresso e penso che ciascuno debba vivere fino in fondo le proprie esperienze. Vaccarezza ha detto di voler fare altro e io gli auguro il meglio. Credo che lo troveremo come nostro compagno di squadra nel centrodestra, anche se la sua è stata una decisione che non ha comunicato al gruppo e ai suoi colleghi consiglieri, cosa che almeno la buona educazione avrebbe richiesto. Mi auguro che sia al nostro fianco nel continuare il cambiamento della Regione, in modo coerente con la sua storia. Un passato che, se fossi stato in lui, avrei rivendicato. Evidentemente ha avuto qualche delusione: la politica, del resto, è fatta di tante soddisfazioni, ma anche di delusioni, oltre che di capacità di assorbimento e mediazione. È come il calcio: si fa parte di una squadra sia quando si è in testa che in fondo al campionato e in particolare, quando si è in testa come nel nostro caso, cercare il protagonismo in campo tante volte non aiuta la squadra".