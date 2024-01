Veleni nel centrodestra, Vaccarezza accusa: "Ci siamo trovati con tante decisioni già prese"

Un lungo sfogo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e rimandare al mittente le accuse che gli sono state mosse nei giorni scorsi: così il consigliere regionale di centrodestra Angelo Vaccarezza, dopo aver lasciato la carica di capogruppo e di coordinatore regionale per la Lista Toti-Cambiamo, ha deciso di parlare e di farlo con un video pubblicato sui suoi canali social.

Se nei giorni scorsi al consigliere erano arrivate le "bordate" del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e della sua lista, adesso è il momento dello sfogo: "Ritengo ingeneroso quello che è stato detto e penso che un giudizio del genere non sia nato in due minuti. È dunque evidente che la sfiducia che sentivo intorno a me era motivata". Dopo questo terremoto politico, come nuovo capogruppo è stato scelto il varazzino Alessandro Bozzano, mentre la coordinatrice regionale è Ilaria Cavo. Mentre secondo indiscrezioni sembra che Vaccarezza stia guardando nuovamente a Forza Italia.

"Decisioni non condivise"

Tra le motivazioni che lo hanno portato alle dimissioni da capogruppo, spiega Vaccarezza, lo scarso coinvolgimento nelle decisioni. "Sono riuscito a farmi coinvolgere poco, tantissimi processi decisionali me li sono trovati già fatti. Da soldato quale sono, li ho difesi, anche pagando di mio. E ora ho deciso di non mettere più le mani sul volante: la politica è fatta di condivisione, se le decisioni non sono state condivise e devi solamente difenderle, arriva il momento in cui decidi che lo debba fare qualcun altro".

Non una critica, secondo il consigliere savonese: "È un atto d'amore nei confronti del centrodestra, quello del 2015 che vorrei rivedere e che rappresentava l'ascolto del territorio. Quando andavamo in giro nelle piazze la gente batteva le mani, oggi non abbiamo più quella spinta, siamo percepiti come coloro che decidono a Genova e portano le decisioni sul territorio". A pesare è sicuramente la questione del rigassificatore che molti sindaci della provincia di Savona - anche di centrodestra - non hanno gradito.

Nessun savonese in giunta: "Evidentemente eravamo scarsi noi"

Un altra stoccata arriva anche per la rappresentanza in giunta regionale: a pesare, il fatto che la Lista Toti della provincia di Savona non abbia ottenuto nessun assessorato. "Eppure abbiamo eletto due consiglieri regionali, mentre Imperia e La Spezia uno. In giunta però di Savona non è andato nessuno, eravamo scarsi noi candidati in quella lista ed evidentemente non avevamo il profilo per fare gli assessori regionali. In quest'ultimo scorcio di amministrazione mi muoverò nell'interesse della gente che mi ha dato fiducia, quegli abitanti della provincia di Savona che mai come oggi hanno bisogno di rappresentanti che a Genova alzino un po' la voce".

Posizioni, quelle di Vaccarezza, che però non hanno convinto il Pd ligure: "Non è cambiando casacca rimanendo nella stessa squadra, che ci si trasforma nell’alternativa. Ogni cosa è stata fatta in questi otto anni dalla giunta Toti è stata sostenuta da tutto lo schieramento del centrodestra compresa Forza Italia, dove il consigliere Vaccarezza sembra stia confluendo. È stato ed è così per il trasferimento del rigassificatore a Vado/Savona, o per la gestione della sanità o per le politiche ambientali e dei rifiuti. Il cambio di casacca dei dirigenti totiani può essere utile per i singoli percorsi politici individuali, ma non rappresentano nessuna rottura politica. L’unico dato vero è l’insofferenza sempre più crescente della società ligure, dai cittadini alle imprese, verso questo centrodestra che non è capace di dare le risposte che servono" è il commento dei consiglieri regionali Davide Natale (che è anche segretario ligure dem) e Roberto Arboscello.