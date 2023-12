Consiglio comunale da casa per neo madri e consigliere in gravidanza

Dopo una lunga discussione il consiglio comunale di Genova ha modificato il regolamento. La novità che durante i periodi di maternità, di gravidanza a rischio o di congedo parentale per paternità e maternità, i consiglieri comunali potranno partecipare alle sedute di consiglio o commissione in video-conferenza.

La delibera, approvata all'unanimità, era stata presentata da Francesca Ghio, consigliera comunale della Lista Rosso Verde che presto diventerà madre. Al documento presentato in aula ha partecipato anche Vicenza Falcone (Fratelli d'Italia) con un emendamento, altri sono stati poi presentati durante il dibattito. Altri Comuni in Italia prevedono modalità simili.

Sullo stesso tema è stato presentato, e approvato, un ordine del giorno dal consigliere del Movimento 5 Stelle Fabio Ceraudo che impegna il sindaco e la Giunta: "A integrare la delibera in oggetto, tramite Commissione ad hoc, al fine di poter ampliare la possibilità di partecipare alle sedute consiliari da remote ai componenti del Consiglio affetti da inabilità temporanea o permanente o in caso di malattia o infortunio debitamente certificati". Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione aveva presentato un emendamento per estendere la facoltà di collegamento da remoto anche a chi avesse invalidità o malattie certificate, è stato respinto proprio in attesa di affrontare la questione di una più ampia modifica del regolamento in una commissione.