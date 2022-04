25 Aprile, Campora a Dello Strologo: "La favola che da una parte ci sono gli antifascisti e dall’altra i fascisti è vecchia e vuota"

Alle dichiarazioni del candidato della coalizione progressista Ariel Dello Strologo ha risposto l'assessore Matteo Campora: “Il 25 aprile - dice - è una data troppo importante, rappresenta un valore universale della nostra democrazia e non deve essere oggetto di strumentalizzazione alcuna né tanto meno utilizzata al fine di propaganda elettorale”.

Dello Strologo, in un comunicato, aveva accusato l’amministrazione comunale di balbettare di fronte al dovere di ricordare la stessa Resistenza di cui è stata protagonista: "Rappresentare tutti i cittadini - aveva detto Dello Strologo - non significa rinunciare a portare avanti certi valori per non essere divisivi. Gli effetti di questo atteggiamento sono nocivi e nefasti per tutta la popolazione. Equivale a trasmettere l’idea che si possa vivere senza prendere una posizione e senza decidere da che parte stare. Essere “divisivi” tra fascisti e antifascisti è un dovere. Non ci possono essere esitazioni nello schierarsi dalla parte di chi ha lottato per la libertà e per la giustizia".

Campora contrattacca: “Comprendo la difficoltà dei nostri avversari privi di contenuti e proposte, ma queste polemiche in un momento in cui abbiamo la guerra in corso in Ucraina, testimonia scarsa sensibilità e voglia di polemica sterile. La favola che da una parte ci sono gli antifascisti e dall’altra i fascisti è vecchia, vuota e per loro non ha funzionato nemmeno cinque anni fa. Non so se esista nella storia recente sindaco che, come Marco Bucci, abbia partecipato così intensamente con la propria presenza e il proprio pensiero ad eventi legati al ricordo della resistenza e dei suoi protagonisti che hanno lottato per garantire la nostra libertà. Bucci farà come al solito: nessuna polemica e fatti. Con la sua presenza onorerà il 25 aprile come sempre accaduto, anche io come sempre sarò presente”.