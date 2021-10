Ponti di Ca' Nuova, due milioni di euro per la ristrutturazione

Per il restauro del ponte Blu in via Martiri del Turchino e del ponte di via De Sanctis nel quartiere Ca’ Nuova, sulle alture di Pra', sono previsti dei fondi. Lo ha annunciato l'assessore Pietro Piciocchi in consiglio comunale rispondendo a un'interrogazione presentata da Fabio Ariotti della Lega.

"Avevo già presentato in passato delle interrogazioni - ha esordito in aula Ariotti - sulla situazione di questi ponti. Nell'ultima mi era stato risposto dai tecnici preposti che avrebbero effettuato altri controlli e che la struttura non presentava situazioni di gravità, ma solo segni del tempo. Queste strutture infatti presentano entrambe dei segni di usura come ruggine e, soprattutto nel ponte De Sanctis, delle crepe nell'asfalto. Spesso i tir o i mezzi pesanti sbagliando strada si trovano a percorrere questi ponti e questo potrebbe rappresentare un pericolo per queste strutture. Inoltre per quanto riguarda situazioni recenti sotto il ponte di via De Sanctis sono caduti dei calcinacci nella via sottostante, via Podestà, che hanno preoccupato i cittadini. Vorremmo conoscere i risultati dei controlli e se sono previsti ulteriori approfondimenti tecnici per tranquillizzare i residenti".

L’assessore Pietro Piciocchi ha spiegato: "Abbiamo disposto ulteriori sopralluoghi in seguito alle interrogazioni e abbiamo effettuato indagini approfondite avviando le progettazioni per la riqualificazioni di questi ponti ottenendo un finanziamento regionale di circa 2 milioni di euro per una risistemazione di tutta l’area. Confermo che questi interventi saranno prioritari anche se ancora non conosciamo nel dettaglio i tempi precisi".