Bilancio, nuova polemica: "Consiglio rinviato in Media Val Bisagno, assenze nella maggioranza"

Ancora polemiche sul bilancio comunale dopo quelle sollevate dall'opposizione per l'assemblea convocata su Whatsapp, poi disertata dalla minoranza. Le linee guida erano state anche presentate in consiglio comunale (a questo link il nostro articolo). Una nuova diatriba si è accesa nel Municipio Media Val Bisagno, attraverso una nota firmata dai gruppi di opposizione: Partito Democratico, Valbisagno Insieme, Gruppo Misto-Più Europa e Uniti per la Costituzione.

"Dopo la scelta da parte della Giunta di non presentarsi alla discussione del bilancio del Comune di Genova nei nove Municipi - si legge - e aver ridotto i tempi per impedire una vera discussione optando per una più comoda assemblea-passerella convocata via WhatsApp dal vicesindaco e assessore al Bilancio Piciocchi, giovedì 7 dicembre 2023, nel Consiglio Municipale del Municipio IV convocato per la votazione del parere al Bilancio, a causa delle numerose assenze tra le fila della maggioranza, la seduta è stata sospesa e rinviata".

Il capogruppo del Partito Democratico, Lorenzo Passadore dichiara: "Tempi così stretti per una discussione sul bilancio sono inaccettabili, ancor più in presenza di pesanti tagli previsti per i prossimi tre anni e di alcuni interventi slittati in annualità successive. Abbiamo visto il presidente Uremassi, e la sgangherata maggioranza che lo sostiene, sperticarsi in applausi all’assemblea-passerella del vicesindaco Piciocchi, ma evidentemente al Teatro della Gioventù non gli era stato spiegato che si vota nei Consigli Municipali, e non ai comizi".

Anche Federico Giacobbe, capogruppo del Gruppo Misto +Europa commenta: "Già in Commissione 2° ieri pomeriggio il numero legale è stato raggiunto solo grazie alla presenza dei consiglieri di minoranza, a dimostrazione che la maggioranza approva il bilancio senza nemmeno il lavoro in Commissione.

Giacomo Cafasso, capogruppo di Uniti per la Costituzione precisa: "Il parere del Municipio può aspettare. La discussione e la votazione sul bilancio nel nostro Municipio slitta a causa dell’assenza dei componenti della lista civica del Sindaco Bucci. Queste situazioni evidenziano il livello di interesse e impegno della maggioranza in Municipio, dimostrando che non vi fosse una così forte urgenza, e quindi la loro presenza in fondo non fosse poi così importante".

Conclude Erika Venturini, di Valbisagno Insieme: "La giunta del presidente Uremassi dimostra sempre di più la sua inadeguatezza. La sessione di bilancio rappresenta una parte saliente della nostra amministrazione da cui pretendiamo serietà e rispetto. Più volte abbiamo chiesto di poter spostare la data di questo Consiglio a lunedì 11 in modo da avere più tempo per poter analizzare i documenti; quanto accaduto è conseguenza dell'incessante testardaggine del presidente".