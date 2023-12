La giunta presenta il bilancio: debito scende sotto il milione, gli interventi più importanti

Riqualificazione di Villa Scassi, Villa Imperiale, Villa Duchessa di Galliera, dell'orto botanico di Villa Pallavicini, dell'asse stradale Gramsci-Turati-via Buozzi, del borgo di Vernazzola e il restyling della passeggiata di Voltri: questi sono alcuni dei punti del nuovo piano triennale dei lavori pubblici, che si aggiungono alle grandi opere già in previsione.

Il vicesindaco con delega al Bilancio Pietro Piciocchi in Aula Rossa, di fronte ai consiglieri ma anche ai presidenti dei municipi, ha illustrato oggi, martedì 5 dicembre, le linee principali del bilancio di previsione 2024-2026 che verranno proposte nei prossimi giorni alla commissione competente, al voto del consiglio comunale e ai pareri dei consigli municipali. Si conta comunque di procedere con l'approvazione entro il mese di dicembre.

Tra i dati in evidenza, il debito in costante diminuzione: se lo scorso anno la cifra era di più di un miliardo di euro, quest'anno si passa a 993 milioni.

"Raccoglieremo il frutto di anni di lavoro volti a conseguire un'azione di consolidamento e stabilizzazione delle nostre entrate - ha spiegato in aula Piciocchi -. Il nostro bilancio soprattutto nell'ultimo anno ha dovuto reggere incrementi significativi legati a potenziamenti dei servizi sociali, educativi, alle attività intraprese per la promozione della città ma anche all'inflazione e ai costi dell'energia. Siamo passati da un equilibrio di parte corrente di 907 milioni di euro all’inizio dell’anno a un miliardo e 57 milioni come dato oggi assestato. L’equilibrio di conto capitale, complice la stagione del Pnrr e la capacità dell’amministrazione nella ricerca di finanziamenti, è passato da 342 milioni a 1 miliardo e 35 milioni di euro".

Per quanto riguarda il lavoro, in Comune nel 2023 sono state assunte 778 persone, di cui 577 con contratti a tempo indeterminato. "Le società interamente partecipate tra l'altro hanno assunto 645 persone di cui 400 a tempo indeterminato, per un totale di 5.671 unità al 31 dicembre 2023. Tra un anno contiamo di portare l'organico a 5.712 lavoratori". Sul fronte del Pnrr, "su 370 milioni di euro di progetti affidati all'area tecnica, abbiamo aggiudicato il 90% degli appalti e prevediamo di completare tutte le aggiudicazioni entro il mese di gennaio 2024". La spesa di personale è quella più significativa nel nuovo bilancio, pari a 240 milioni.

Nel piano triennale delle opere pubbliche sono iscritte a ruolo opere per oltre 784 milioni: 32 di manutenzioni diffuse, 36 di manutenzioni di edifici scolastici, 146 di manutenzione puntuale, 54 di interventi puntuali Pon Metro, 43 milioni di messa in sicurezza dei rivi, 474 milioni per il trasporto pubblico locale Tra gli interventi più significativi previsti, oltre a quelli elencati all'inizio dell'articolo, ci sono anche sei milioni previsti per il recupero di alloggi Erp nelle aree dei quartieri collinari, il recupero della chiesa di Sant'Agostino nel centro storico e altro ancora. Ridotte le spese generali del Comune, dalle forniture per uffici ai costi energetici, da 64 a 60 milioni, mentre resterà immutata la contribuzione al trasporto pubblico locale (30 milioni di euro). Incrementata di un milione la parte strutturale del contratto di servizio di Aster. Per quanto riguarda la cultura, inalterati i contributi alle istituzioni cittadine (Fondazione Teatro Carlo Felice, Palazzo Ducale, Teatro Nazionale, Mu.Ma.).