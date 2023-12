Opposizione in rivolta: "Sul bilancio assemblea-passerella convocata su whatsapp, non parteciperemo"

Opposizione in rivolta nei Municipi genovesi per la convocazione, via Whatsapp, di un'assemblea per presentare le linee principali del bilancio di previsione 2024-2026, senza il confronto nei vari consigli municipali della città. Nelle ultime ore, dopo l'esposizione in consiglio comunale, (a questo link il nostro articolo) era anche arrivata la bocciatura dagli esponenti del Partito Democratico.

"Dopo aver smantellato completamente i Municipi, riducendone le risorse e le possibilità di azione sui bisogni di prossimità ai cittadini sui territori - si legge in una nota condivisa dalle opposizioni - la Giunta Bucci, con in testa il vicesindaco Piciocchi, ha deciso di disertare le discussioni nelle sedi istituzionali municipali competenti, decidendo di lasciare ai dirigenti il ruolo di rappresentanza nei Municipi. Si conferma la modalità che ha visto comprimere i tempi per i rappresentanti municipali eletti dai cittadini per approfondire il testo nelle Commissioni Municipali, contingentando al massimo quelli per la votazione del parere sul Bilancio comunale. Quest’anno, però, tutto ciò verrà fatto senza la possibilità di ogni confronto con la Giunta Comunale, come mai accaduto prima in passato".

I Gruppi Consiliari di Partito Democratico, Genova Civica, Lista Rossoverde, Movimento 5 Stelle, Azione, Valbisagno Insieme, Per la Valpolcevera, Noi con Massimo Ferrante e Misto hanno annunciato che non parteciperanno all’assemblea al Teatro della Gioventù, fissata per la serata di mercoledì 6 dicembre 2023.

"Non è accettabile - concludono gli esponenti municipali dell'opposizione - che le comunicazioni ufficiali per la convocazione dei Consigli Municipali, vengano sostituite da messaggi via WhatsApp con 24 ore di preavviso per una assemblea 'informale' con il vicesindaco e assessore al Bilancio Piciocchi nel ruolo di conferenziere, con una modalità che sembra più quella di una passerella, umiliante per la dignità dei Consigli Municipali e della città tutta, alla quale, pertanto, non riteniamo di prendere parte".