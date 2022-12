Si chiude la tre giorni di consiglio comunale sul bilancio: la votazione finale il 27 dicembre

Non si ferma il dibattito sul bilancio a Genova: dopo la tre giorni di consiglio comunale conclusasi oggi alle 12,30, in cui sono stati illustrati i 605 ordini del giorno (inizialmente erano 4.550) presentati dai consiglieri di maggioranza e opposizione, si tornerà al lavoro il 27 dicembre per la votazione finale.

Durante la mattinata di oggi, venerdì 23 dicembre, l’assessore al Bilancio e vicesindaco Pietro Piciocchi ha espresso il parere della giunta in merito ai 605 ordini del giorno presentati. Dopo, gli ordini del giorno sono stati votati in parte a blocchi, come stabilito da un accordo preso giovedì sera durante una delle ultime riunioni dei capi gruppi, e in parte singolarmente.

Alla fine dei 605 presentati uno è stato ritirato, 511 sono stati approvati e 93 sono stati respinti. I lavori proseguiranno martedì 27 dicembre, alle 9, con l’ultima seduta prevista per l’approvazione del bilancio: si procederà con le dichiarazioni di voto dei vari gruppi consiliari e con la votazione della "delibera 470-documenti previsionali programmatici 2023-2025" e delle altre all’ordine del giorno.