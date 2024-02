Asilo Peter Pan, ancora carenze di personale: "Risposte del Comune insufficienti"

In consiglio comunale è stata affrontata la questione relativa ai disagi patiti dai genitori della scuola d'infanzia comunale Peter Pan, a Molassana. L'assessore alla Scuola Marta Brusoni ha annunciato che è stata assunta una nuova maestra per sostituire un'altra insegnante andata in pensione. I problemi, segnalati da alcuni genitori anche alla nostra redazione, non sarebbero stati superati.

"È ormai da qualche mese che bambini e famiglie della scuola dell’infanzia comunale Peter Pan subiscono disservizi a causa della mancanza di personale nella struttura. Nell’asilo, infatti, sempre più frequentemente vengono mescolate le classi e chiuse sezioni della materna al pomeriggio - tuona il Partito Democratico che ha presentato l'interrogazione attraverso il consigliere Claudio Villa -. Il personale oggi presente nella struttura fa tutto quanto in suo potere per garantire il miglior servizio possibile, ma non è sufficiente. La mancanza di insegnanti ha generato, e continua a generare, disservizi che vanno a incidere sull’organizzazione delle famiglie, sul diritto alla scuola di bambini e bambine e sulla corretta fruizione di un servizio essenziale".

Secondo Villa le risposte dell'assessore Brusoni non sono state sufficienti: "I genitori da mesi subiscono un pesante disservizio - spiega -. Alla scuola Peter Pan, così come in molte altre scuole comunali, si registra oggi un’emergenza rispetto ai numeri del personale scolastico: spesso è insufficiente e non viene messo nelle condizioni di soddisfare le necessità basilari delle famiglie. La risposta dell’assessora Brusoni, che assicura la pronta sostituzione dell’insegnante andata in pensione qualche giorno fa, non è sufficiente. Questa nuova nomina va, di fatto, solo a ripristinare il numero di insegnanti presenti in una fase già critica per l’istituto. Occorre che vengano destinate maggiori risorse alla scuola Peter Pan e, in generale, a tutte le scuole gestite dal Comune, per assicurare a famiglie e bambini un servizio costante e di qualità".

