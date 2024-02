Manca il personale nella scuola d'infanzia, Brusoni: "Assunto un nuovo insegnante"

Arriva anche in Comune la protesta dei genitori dei bimbi della scuola d'infanzia comunale Peter Pan, a Molassana. Nel plesso, infatti, c'è carenza di insegnanti e questo determina una serie di disagi per le famiglie. Una maestra è andata in pensione da ieri, lunedì 5 febbraio, ed è stata assunta un'altra a tempo indeterminato, ma potrebbe non essere sufficiente.

"Il problema non è solo della scuola Peter Pan - dice Massimo Villa, consigliere comunale Pd - ma anche di tanti altri istituti carenti di personale. Di conseguenza sono state mischiate le classi con le sezioni primavera, altre sono state cancellate, sono saltate attività nella fascia pomeridiana. Nel rispetto del lavoro degli insegnanti e delle famigie, alla Peter Pan e in tutte le altre scuole dell'infanzia del Comune, credo che si debba procedere con l'assunzione di ulteriore personale".

Nella scuola Peter Pan, in particolare, si sapeva da tempo che a febbraio sarebbe andata in pensione un'insegnante, e i genitori si erano rivolti al sindaco per far presente la situazione.

"Alla scuola dell’infanzia Peter Pan - ricapitola l'assessore alla Scuola Marta Brusoni - una persona è andata in pensione ed è stata assunta un’altra insegnante a tempo indeterminato. Certamente quando si verificano assenze impreviste, per malattie o permessi, può accadere che ci siano difficoltà gestionali, ma le insegnanti ogni volta si organizzano per sostenere il regolare servizio, modificando i propri turni e anche attraverso prestazione di lavoro straordinario".

Per quanto riguarda la Peter Pan nello specifico, Brusoni ha specificato che la scuola è composta da tre sezioni infanzia e una primavera, sei insegnanti per l’infanzia e due per la primavera, quattro unità di personale scolastico e cinque insegnanti di sostegno, tutti assunti a tempo pieno e indeterminato.

Un buon segnale, quella della nuova assunzione, ma secondo Villa si può fare di più: "Ben venga la sostituzione di una persona che è andata in pensione, ma credo che genitori chiedano di fare qualcosa di più. Spero che in una prossima commissione si possano comprendere reali richieste e numeri".