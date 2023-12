Personale carente negli asili, Bucci promette nuove assunzioni

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno incontrato il sindaco di Genova Marco Bucci. Al centro della discussione le problematiche relative alla carenza di personale negli asili comunale, recentemente al centro di diverse protesta. L'ultima in ordine di tempo all'asilo Filastrocca di San Martino, dove i genitori hanno denunciato il possibile taglio del tempo pieno.

"A seguito dei presidi organizzati la scorsa settimana - spiegano i sindacati in una nota congiunta - , siamo stati ricevuti dal sindaco, il quale, avendo compreso le problematiche evidenziate da tutte le organizzazioni sindacali, ha dato risposta alle nostre istanze impegnandosi personalmente per una risoluzione in tempi brevi".

Diversi i punti all'ordine del giorno: "Abbiamo ottenuto - scrivono ancora Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl -: tutte le assunzioni necessarie a tempo indeterminato nel 2024, per garantire la totale copertura dell’organico necessario al funzionamento per insegnanti, educatrici e collaboratori. Ma anche la copertura di tutto il turn over per pensionamenti e per cambi di profilo dovuti a inidoneità alla mansione e di considerare tutte le assenze per 104 come vacanze di organico e quindi prevederne la copertura".

"E ancora - proseguono i sindacati - la creazione di un piano operativo efficace per la pronta sostituzione del personale assente, l'introduzione dell’organico potenziato nelle strutture educative con un numero di disabili certificati e certificanti molto alto; la copertura di minimo 2 funzionari per ambito e dei profili amministrativi. E infine l'indizione a breve di nuovi concorsi per economo-dietisti, insegnanti e funzionari e l'inserimento di un dirigente a supporto dell’organizzazione dei servizi educativi".

"In particolare, per i primi tre punti - concludono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - l’amministrazione dovrà eseguire una ricognizione celere entro la fine dell’anno 2023, al fine di predisporre le assunzioni necessarie a partire da gennaio, così da riaprire l’anno scolastico con maggior personale. Contestualmente verranno portati avanti gli ulteriori punti per dar vita quindi a una riorganizzazione efficace del servizio, vista la sua importanza ed essendo anche la direzione più grande di tutto l’ente. Ringraziamo quindi ancora una volta tutte le lavoratrici e i lavoratori del servizio 0/6 per aver partecipato alle iniziative sindacali, che ancora una volta hanno dato seguito a risultati importanti. Sarà nostro impegno primario vigilare e presidiare i prossimi tavoli, affinché gli impegni presi si traducano velocemente in realtà".