Asilo Filastrocca, i genitori: "Carenza personale e niente tempo pieno, un dramma per chi lavora"

I genitori dei bambini che frequentano l'asilo nido 'La Filastrocca' di via Angelo Scribanti, a San Martino, hanno lanciato un grido d'allarme chiedendo risposte al Comune: "Stiamo vivendo una situazione drammatica - denunciano - perché non viene garantito il tempo pieno a causa di una grave carenza di personale. Situazione che crea un disagio ai bimbi e mette in difficoltà le famiglie che non possono più pianificare l'attività lavorativa".

Le famiglie hanno inviato una lettera all'assessore alle politiche dell'istruzione Marta Brusoni: "In data 11 dicembre 2023 - si legge -, durante una riunione con i genitori, la direttrice dell'asilo ha annunciato che dalle prossime settimane, e per un periodo di tempo non ancora ben definito, potrebbero verificarsi disservizi a causa di una evidente carenza del personale scolastico". Due i problemi denunciati: "Il full time concordato in fase di iscrizione e pagato dalle famiglie non è più garantito - sostengono i genitori -. La scuola infatti potrebbe chiedere ai genitori di venire a prendere i bambini all'ora di pranzo. Inoltre la scuola potrebbe accettare solo un numero limitato di bambini".

"L'aspetto che più mi rattrista di questa situazione - spiega una mamma - è che l'asilo nido venga quindi considerato come un parcheggio a ore dove 'chi prima arriva forse alloggia' e non come l'inizio di un percorso formativo organizzato (consigliato da pediatri e pedagogisti), un diritto dei bambini. Una situazione di questo tipo mette inoltre in profonda difficoltà le famiglie che non possono più pianificare la propria attività lavorativa. Spero che i genitori, alle prese con una fase delicatissima della crescita dei propri figli, possano ancora credere nel servizio pubblico, l'unica possibilità per molte famiglie".