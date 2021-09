Weekend, i migliori eventi a Genova e provincia: mercatini, focaccette, Festa dello Sport, Festa del Cane e altro

È arrivato ormai l'autunno ma non si fermano gli eventi a Genova e dintorni. Andiamo allora a vedere insieme cosa fare durante il primo fine settimana autunnale per stare ancora fuori: ce n'è per tutti i gusti, per gli amanti dei mercatini e della gastronomia, della cultura, della musica, del teatro e tanto altro. Il calendario completo del fine settimana può essere visualizzato qui.

1. Giornate Europee del Patrimonio

Sabato e domenica due giornate di eventi in presenza e online, mostre e visite guidate a cura dei Musei Civici di Genova, della Biblioteca Berio e del Ministero della Cultura. Scopri di più

2. Festa dello Sport

Torna la Festa dello Sport al Porto Antico: sabato e domenica gli sportivi di tutte le età potranno cimentarsi nelle discipline sportive e nelle attività dinamiche più svariate all'aria aperta. Scopri di più

3. Italia Photo Marathon

Domenica in piazza De Ferrari dalle 10 del mattino si apre il contest fotografico per immortalare gli scorci più belli della città sulla base di 9 temi svelati dall'organizzazione. Scopri di più

4. "All In" apre la stagione del teatro Garage

Sabato sera il teatro Garage inaugura la nuova stagione con "All In", per portare l'improvvisazione a un nuovo livello, lasciando al fato la decisione degli attori e dei games che daranno vita allo spettacolo. Scopri di più

5. Notte Europea dei Ricercatori

Dal pomeriggio alla notte di venerdì una non stop di incontri, giochi, improvvisazioni, concerti, dibattiti e laboratori per tutte le età animati dalle ricercatrici e dai ricercatori di 16 città tra cui Genova. Scopri di più

6. Festa del Cane all'Acquasola

Domenica la Festa del Cane torna al parco dell'Acquasola: ci saranno sfilate di cani in cerca di adozione, sfilate a premi di cani di proprietà e poi agility, pet therapy, dog dance e tanto altro. Scopri di più

7. Roy Paci in concerto ai Giardini Luzzati

Sabato sera ai Giardini Luzzati si esibirà il trombettista, cantante, compositore e produttore discografico Roy Paci nell'ambito dell'Hope Fest. Il suo concerto è previsto dalle ore 20. Scopri di più

8. Festa di Fine Estate a Cogoleto

Venerdì e sabato due giorni di festa a Cogoleto con gastronomia, focaccette sport e musica per la Gigi Ghirotti che inaugurerà un nuovo info point. Ci sarà anche la Festa dello Sport a Villa Nasturzio. Scopri di più

9. Mercatino di Forte dei Marmi a Sant'Olcese

Domenica arriva il tradizionale mercatino della Versilia a Sant'Olcese, con calzature, pelletteria, borse, abbigliamento, accessori di tendenza, maglieria in cachemere, profumeria ed enogastronomia. Scopri di più

10. Mercatino agroalimentare di prodotti tipici a Chiavari

Sabato e domenica a Chiavari due giorni all'insegna dei prodotti tipici del territorio tra pesto, formaggi, salumi, dolci e così via con il mercatino agroalimentare "Tipicamente Chiavari" in via Rivarola. Scopri di più