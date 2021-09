A Genova torna l'Italia Photo Marathon: tutti a fotografare gli scorci più belli

Torna la maratona fotografica ambientata (anche) a Genova: domenica 26 settembre si potrà scattare in libertà sulla base di 9 temi fotografici svelati durante la giornata (alle 10, alle 13 e alle 16). Si avranno a disposizione 24 ore per immortalare e vincere tanti premi in palio. Il punto di riferimento a Genova è piazza De Ferrari a partire dalle 10 del mattino.

La maratona è organizzata da ReflexTribe che nel 2013 ha dato vita alla prima Torino Photo Marathon. Negli anni successivi la Photo Marathon, con la collaborazione di numerose realtà associative e non, è cresciuta ed ha viaggiato per le principali città in Italia, tra cui Genova, seguendo le tappe di un vero e proprio tour. Con la pandemia, la manifestazione è ripartita da Torino con un'edizione più digitale e leggera. Nel 2021 l'obiettivo è coinvolgere l’Italia intera nella Photo Marathon: nessun limite (georgrafico) alla creatività.

La quota di partecipazione è di 15 euro con t-shirt e 10 euro senza.

Occorre portare con sé una fotocamera (anche smartphone) ed indossare o mostrare in modo evidente un accessorio colore turchese, scattare un selfie o una fotografia di gruppo alzando verso il cielo le macchine fotografiche e condividere gli scatti con @italiaphotomarathon e usando #clickpoint2021. Dopodiché si potrà iniziare a scattare per partecipare al concorso.

