Il Teatro Garage riapre le porte: la prima parte della nuova stagione

Sedici spettacoli in programma, una nuova rassegna dedicata alle giovani eccellenze teatrali, corsi di teatro per adulti e bambini e l’ambizioso intento di creare una rete tra alcuni tra i teatri liguri. Con questi nuovi obiettivi riparte la stagione 2021-2022 del Teatro Garage, spazio che da oltre trent’anni anima la città di Genova e il quartiere di San Fruttuoso.

Dopo la sospensione forzata della passata stagione teatrale a causa della pandemia, ma forte del successo delle date estive della rassegna “Ridere d’agosto ma anche prima” al Porto Antico e a Villa Imperiale, il teatro riapre le porte della Sala Diana (via Paggi 43 B) sabato 25 settembre 2021 per dare il via alla nuova stagione teatrale, che ospiterà spettacoli e compagnie da tutta Italia, con un occhio di riguardo per le produzioni più giovani.

«Dopo un lungo periodo complicato per i teatri e per gli spettacoli dal vivo, abbiamo tanta voglia di ripartire e di riaprire le porte del nostro teatro – spiegano Daniela Deplano e Maria Grazia Tirasso, rispettivamente presidente e curatrice della stagione del Teatro Garage – Esattamente un anno fa abbiamo presentato un cartellone che non siamo riusciti a portare in scena; sono stati mesi difficili in cui il nostro settore ha fatto enormi sacrifici, ma oggi saliamo di nuovo sul palco con l’entusiasmo e la passione che da sempre contraddistingue il nostro teatro, presentando la prima parte della nuova stagione. Naturalmente, gli spettacoli si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, in ambienti sanificati e con distanziamento tra il pubblico, che potrà accedere agli spazi soltanto se munito di certificazione verde Covid-19. Un grazie particolare alle compagnie e alle maestranze, che hanno condiviso con noi questo periodo complicato, e al Municipio Bassa Val Bisagno che ci appoggia da sempre».

Rassegna “Teatro di improvvisazione” – La stagione teatrale si apre sabato 25 settembre con una rassegna che è ormai una tradizione all’interno del cartellone del Teatro Garage. La compagnia Maniman Teatro sarà infatti presente nel programma con cinque spettacoli di improvvisazione: “All In” (sabato 25 settembre), “Arrivi & Partenze” (venerdì 22 ottobre), “Imprò Genova vs Pisa” (venerdì 22 ottobre), “Il Villaggio” (sabato 20 novembre) e “Limitropia” (sabato 20 novembre).

Rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali” – Una delle novità della stagione 2021-2022 del Teatro Garage è lo spazio dedicato agli nuovi scenari del teatro emergente, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia. La rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali”, ideata in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona e che proseguirà anche nella seconda parte della stagione, propone nei prossimi mesi “Assenza sparsa” di Pan Domu Teatro, regia di Luca Oldani e Jacopo Bottani (sabato 16 ottobre) e “Antigone” di Anomalia Teatro, regia Amedeo Anfuso (sabato 18 dicembre). Quest’ultimo spettacolo rientra anche nel progetto Spirali.

Inoltre da un’idea dell’attrice Alessandra Frabetti nasce il Progetto “Da Salotto” che proseguirà nella seconda parte di stagione e comprende gli spettacoli “Majorana – un genio controcorrente”, di e con Simone Faucci (sabato 6 novembre) e “Apocalisse tascabile”, della Compagnia Fettarappa – Guerrieri, regia Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri (sabato 4 dicembre). Si tratta anche in questo caso di giovani compagnie che propongono piccole “pièce” idealmente collocabili dentro un salotto.

Progetto “Spirali” – Un’altra novità che vede protagonista il Teatro Garage insieme ad altre realtà liguri è Spirali, un’evoluzione del progetto nato nel 2018 dalla collaborazione tra il Teatro Garage, il Teatro dell’Ortica e il Teatro Cattivi Maestri di Savona, che oggi si arricchisce con la presenza del Sipario Strappato di Arenzano. Realtà teatrali affini per caratteristiche, esperienze, interessi e dimensioni, che hanno l’obiettivo di favorire un confronto culturale attraverso scambi di spettacoli e di creare, in futuro, una rete sempre più ampia tra i teatri liguri. Gli spettacoli che fanno parte di questo progetto e che faranno tappa al Garage sono: “Il nome potete metterlo voi” del Teatro dell’Ortica, regia Mirco Bonomi (venerdì 3 dicembre), “Orfeo a pezzi” della Compagnia Le Mani e Le Nubi Teatro (venerdì 10 dicembre) e “Antigone” di Anomalia Teatro (sabato 18 dicembre).

Tra gli altri spettacoli in programma nella prima parte della stagione 2021-2022 del Teatro Garage: “Ti mando un vocale che faccio prima” di Fabio Fiori (venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 ottobre), “Molto felici” dell’Associazione Culturale Nemesi, regia di Iula Rossetti (sabato 23 e domenica 24 ottobre), “Vininprosa” di Emanuela Rolla e Luca Maschi (domenica 14 novembre), “L’intrusa” della Compagnia La Pozzanghera, regia di Lidia Giannuzzi (sabato 27 e domenica 28 novembre), e il concerto “Remember the future” di Giovanni Sanguineti Next Trio (sabato 11 dicembre). Saranno in programma inoltre tre appuntamenti domenicali della rassegna “Ti racconto una fiaba” dedicata ai bambini e alle famiglie che verranno comunicati in seguito.

Le prevendite dei biglietti degli spettacoli si possono acquistare all’Ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14, oppure online su www.happyticket.it. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per seguire gli spettacoli è obbligatorio essere muniti di certificazione verde Covid-19.

Corsi di teatro – Insieme agli spettacoli, da ottobre a maggio, tornano inoltre i corsi di teatro per adulti e per bambini organizzati dal Teatro Garage. Il corso adulti è articolato in tre anni e affronta diverse tematiche della recitazione: dall’uso del corpo, della voce, fino all’approccio al personaggio. Il corso, tenuto dai docenti Giovanni Cadili Rispi, Nicoletta Vaccamorta, Francesco Nardi e Maria Grazia Tirasso, è suddiviso in tre livelli: base, intermedio e avanzato. L’obiettivo è quello di fornire le abilità di base della recitazione e stimolare negli allievi l’espressione delle capacità creative, espressive e relazionali, in un clima facilitante e giocoso.

Il Teatro dei Desideri è invece il corso teatrale dedicato ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni. Tenuto da Fiorella Colombo e Stefania Galuppi, il corso stimola negli allievi la relazionalità e allontana la competitività, prefiggendosi la formazione del gruppo sociale, basato sulla ricchezza della diversità, sulla suddivisione dei compiti, sull’aiuto reciproco e sulla valorizzazione delle diverse caratteristiche personali.

I due corsi saranno presentati rispettivamente lunedì 27 settembre alle 18.30 e giovedì 30 settembre alle 18.30 alla Sala Diana. Per partecipare alle presentazioni è obbligatoria la prenotazione ed è necessario essere muniti di green pass, che servirà anche per seguire i corsi (dai 12 anni in su).

Il cartellone degli spettacoli

Sabato 25 settembre ore 20.30 e 21.45

MANIMAN TEATRO – Rassegna Teatro di improvvisazione

ALL IN

Niente di stabilito, niente di programmato, portiamo l'improvvisazione ad un nuovo livello lasciando al fato la decisione degli attori e dei games che daranno vita allo spettacolo.

Tutto accadra? davanti ai vostri occhi con un sorteggio, i fortunati (o sfortunati?) saranno chiamati ad esibirsi, ovviamente senza copione, in una tra le prove possibili.

€5

Venerdi? 8 ottobre ore 21.00

sabato 9 ottobre ore 21.00

domenica 10 ottobre ore 19.00

FABIO FIORI

TI MANDO UN VOCALE CHE FACCIO PRIMA

Quanti di noi hanno detto o si sono sentiti dire questa frase come introduzione a lunghissimi messaggi ai quali sarebbe bastato un semplice testo scritto o una telefonata?

Ma soprattutto perche? la tecnologia ci ha cambiati al punto da farci comunicare in modi strani e a tratti discutibili, rendendoci spesso ridicoli?

Intero € 14,00 ridotto € 11,00

Sabato 16 ottobre ore 18.00 e 21.00

G.E.T. Giovani Eccellenze Teatrali Pan Domu Teatro

ASSENZA SPARSA

di Jacopo Bottani con Luca Oldani regia Luca Oldani e Jacopo Bottani

Siamo in sala d'attesa. Si aspetta, si fuma, si pensa. Le cose vanno insieme. Sempre. Si cerca una posizione comoda sulla sedia, la parola giusta, il modo migliore per salutare chi arriva. Chi sta lontano dalla porta (perche? non vuole disturbare, non perche? sia meno coinvolto) e chi vicino, pronto ad entrare. Siamo qui per un amico... una storia fatta di proposte, di tentativi, a volte comici, grotteschi, assurdi, a volte concretamente ingenui, dubbiosi, disperati, di reagire al dolore.

Intero € 14,00 ridotto € 11,00

Venerdi? 22 ottobre

MANIMAN TEATRO – Rassegna Teatro di improvvisazione - ore 20.30

ARRIVI & PARTENZE

In una stanza (scelta dal pubblico) di una casa qualunque, in un posto qualunque di un paese qualunque, due coppie (scelte dal pubblico) vivranno contemporaneamente passato e futuro nello stesso appartamento. Uno spettacolo d’improvvisazione teatrale senza tempo con due storie legate, indissolubilmente, a doppio filo una con l’altra.

€ 10

Venerdi? 22 ottobre ore 21.45

IMPRO' Genova vs Pavia

Le due squadre di improvvisatori si fronteggiano sul palco interpretando storie create all’istante a partire dagli spunti del pubblico coordinato dal PresentAttore che vigila sul rispetto e lo svolgimento del gioco e delle sue regole. Al termine il pubblico decretera? la squadra vincitrice e i rispettivi due migliori giocatori, di Genova e di Pavia, che verranno ammessi alla finale del torneo

€ 10

Sabato 23 ottobre ore 21.00 e domenica 24 ottobre ore 17.00

Associazione Culturale Nemesi

MOLTO FELICI

da Felici e felici di Yasmina Reza, regia Iula Rossetti

con Elisabetta Ciotto, Giorgio De Luca, Teresa Genchi, Christian Palo

Donne e uomini tutti con un qualche legame tra loro, profondo o occasionale; coppie, genitori, figli, amici, amanti, conoscenti, medici, pazienti, che ci raccontano spaccati di vita quotidiana. Coppie sposate che non sanno dire se si amano o si odiano, figli problematici e genitori ammalati, donne che vogliono amare ma credono di non avere piu? il tempo, persone anziane con ricordi del passato che rimangono vivi anche dopo anni, donne sofferenti ridotte a ornamento nella vita gia? affollata dell’uomo che amano: tutti riversano e concentrano in poche pagine di eccezionale intensita? il proprio dramma.

Sabato 6 novembre ore 18.00 e 21.00

Progetto “DA SALOTTO”

MAJORANA - UN GENIO CONTROCORRENTE

di e con Simone Faucci

Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (I.N.F.N.), racconta le ultime ore di Ettore Majorana, durante le quali egli stesso affronta e confronta le teorie scientifiche con la propria umanita?, le proprie contraddizioni e il proprio impulsivo, ostinato senso della ricerca. Il fisico, la cui scomparsa e? ancora avvolta nell’oscurita?, come un Amleto della fisica, ci lascia in eredita? questo quesito, in cerca della risposta al mistero dell’equilibrio tra materia e antimateria, tra sentimento e ragione, tra follia e saggezza.

Intero € 14,00 ridotto € 11,00

Domenica 14 novembre ore 18.00 e 21.00

Performing Arts

VININPROSA

di Emanuela Rolla e Luca Maschi con Emanuela Rolla

Vininprosa e? una “degustazione teatrale di vini”, racconta storie di uomini, donne, nonni, nipoti e contadini che curano, difendendo e resistendo, la terra, la memoria, le proprie idee di autenticita?, liberta?, etica, rispettando la legge armonica della Natura. Crescere e lottare per un’idea, per far si? che prenda forma e corpo, perche? proteggere e salvare il pianeta vuol dire proteggere e salvare la cultura, quella della vita. L’attrice da? vita a vari personaggi passando da figure eleganti, grottesche, ironiche, oniriche e danzanti, ad altre nostalgiche, piene di ricordi e fiduciose nel futuro.

Intero € 14,00 ridotto € 11,00

Sabato 20 novembre

MANIMAN TEATRO – Rassegna Teatro di improvvisazione - ore 20.30

IL VILLAGGIO

Storie, situazioni e personaggi che prenderanno per mano il pubblico e con loro, la? dove abitano, gli faranno vivere le loro vite intrecciate, come in un villaggio, uno all'altro.

€ 10

Sabato 20 novembre - ore 21.45

LIMITROPIA

Come reagirebbe l’umanita? di fronte alla scomparsa indefinita di qualcosa di quotidiano?

Come evolverebbe la societa? del futuro senza la pasta al sugo, la penna a sfera, i tappi delle bottiglie? Un esilarante viaggio improvvisato verso un futuro prossimo dove solo chi si adatta sopravvive!

€ 10

Sabato 27 novembre ore 21.00 e domenica 28 novembre ore 17.00

La Pozzanghera

L’INTRUSA

testo e regia Lidia Giannuzzi

con Domenico Baldini, Bruno Demartini, Roberta De Donatis, Francesco M. Giacobbe, Martina Pittaliga, Elisabetta Rovetta

Marito e moglie senza figli, si ritrovano alle prese con la figlia adolescente di una coppia di conoscenti che chiede ospitalita? a cena per l’assenza dei genitori, poi per una notte, per due, fino a trasferirsi nella casa dei due stupiti coniugi e ad occupare una delle loro stanze senza volerne piu? uscire e rifiutando il contatto con il resto del mondo. Puo? trattarsi di un caso di Hikikomori un termine giapponese che significa letteralmente "stare in disparte" e che generalmente si riferisce a chi decide di ritirarsi dalla vita sociale per periodi anche lunghi, ma questo caso l’anomalia e? che la scelta avviene in casa d’altri.

Intero € 14,00 ridotto € 11,00

Venerdi? 3 dicembre ore 18.00 e 21.00 progetto Spirali Teatro dell’Ortica

IL NOME POTETE METTERLO VOI

di Mauro Monni, regia Mirco Bonomi, con Alessia Magri?

Un uomo scrive e un altro dirige una giovane donna. Ma come possono pensare e raccontare l'intimita? di una donna? Da qui nasce un lavoro che partendo da un testo incentrato sulle vicende di una bibliotecaria, racconta le donne attraverso i grandi libri, ma poi... C'e? un poi. Dalla letteratura si passa ai fatti: l'incontro con l'amore con la A maiuscola, che presto si rivela un inganno, fino alle estreme conseguenze. Da qui il titolo, emblematico di un problema che e? collettivo e sociale. Il lavoro di regia e? diventato un continuo confronto fra maschile e femminile da un lato e diverse generazioni dall'altro.

Intero € 14,00 ridotto € 11,00

Sabato 4 dicembre ore 18.00 e 21.00

Progetto “DA SALOTTO” Compagnia Fettarappa - Guerrieri

APOCALISSE TASCABILE

di Niccolo? Fettarappa Sandri Interpreti e regia Niccolo? Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri

Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma per annunciare la fine del mondo. A prenderlo sul serio c’e? solo un giovanotto fatalmente destinato a essere il profeta della fine dei tempi. Accompagnato da un angelo dell’Apocalisse, il giovane apostolo si fa strada nell’abisso peccaminoso della citta? romana, per annunciare ai suoi abitanti la loro fine imminente. Il progetto apocalittico voluto da Dio sembra pero? fallire. Come scrisse Montale, “tutti siamo morti senza saperlo” e la triste notizia annunciata non sembra affatto scuotere chi gia? si dedica alla propria quotidiana estinzione. Apocalisse Tascabile e? un atto unico eroicomico che con stravaganza teologica ricompone l’infelice mosaico di una citta? decadente e putrefatta, specchio di una defunta condizione umana.

Intero € 14,00 ridotto € 11,00

Venerdi? 10 dicembre ore 18.00 e 21.00

Progetto Spirali Compagnia Le Mani e Le Nubi Teatro

ORFEO A PEZZI

Ispirato a uno scritto di Fabio Biale

con Salvatore Coco, Alessandra Munerol, Sara Paolo, Ivano Vigo

Quattro musicisti ritornano a casa dopo un concerto.Un momento di stanchezza e distrazione. In quegli attimi che precedono una possibile tragedia ognuno ha la possibilita? di riordinare la propria vita.

Pochi secondi per definire cio? che e? veramente importante per ognuno di loro. L'eros, l'amore figliale, quello genitoriale. L'amore per se stessi e quello per la musica. Come tante facce di Orfeo, figura simbolo dell'artista, i quattro musicisti scendono nel loro inferno personale per riportare a galla cio? che conta di piu? nella loro esistenza, cio? che li rende vivi. Attraverso un linguaggio fatto di musica, parola, e sequenze fisiche si compie un sacrificio di amore... amore per la musica...

Sabato 11 dicembre ore 18.00 e 21.00

Giovanni Sanguineti Next Trioù

REMEMBER THE FUTURE

Concerto

Dopo gli importanti risultati e successi di critica e pubblico ottenuti col disco “Gnothi Seauton”, il contrabbassista Giovanni Sanguineti torna a proporsi in concerto col suo ormai consolidato trio.Il nome del progetto discografico rimanda alla speranza nel domani inteso come fiducia nel futuro ma anche come possibilita? di rimedio e ripartenza. Anche in questa occasione questi concetti sono espressi da Giovanni Sanguineti e il suo trio attraverso composizioni originali.

Intero € 14,00 ridotto € 11,00

Sabato 18 dicembre ore 18.00 e 21.00 progetto Spirali G.E.T. Giovani Eccellenze Teatrali

Anomalia Teatro

ANTIGONE

di e con Debora Benincasa, regia Amedeo Anfuso

Una storia che respira dell’attimo prima, quello in cui ancora potresti tornare indietro, posare il pugnale e continuare lungo la vita che ti offrono. E? una storia che attraversa le ossa di una ragazzina magra, di un’eroina spettinata che dal centro della tragedia ti guarda sorridendo.

Antigone cerca di uscire dalla sua prigione ridendoci contro, abbassandosi per cambiare punto di vista, ironizzando per alleggerire il dramma, per poi lasciarsi trascinare nella poesia, indugiare nel grottesco o nei versi di una canzone. Ma alla fine siamo sempre con lei, proprio li? dove l’avevamo lasciata, con la pistola, il pugnale o la corda in mano. Antigone, che ha i denti del lupo e la rabbia del cacciatore.

Che preferisce lottare. O decide di morire.

Intero € 14,00 ridotto € 11,00

PREVENDITE: Ufficio TG v Repetto 18 r canc. tel. 010.51.14.47

mercoledi? ore 15.00-18.00, giovedi? ore 17.00 – 20.00, venerdi? ore 11.00 – 14.00 nei giorni di spettacolo e? attiva la prenotazione telefonica dalle 15.00

La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

PREZZI: intero € 14,00 ridotto € 11,00 prevendita € 1,00 Abbonamento a 5 spettacoli a scelta € 50,00

Carnet 8 ingressi € 80,00

l’accesso al teatro avviene per gli spettatori a partire dai 12 anni dietro presentazione di Green pass