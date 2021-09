Una giornata dedicata allo shopping, domenica 26 settembre, con il mercatino da Forte dei Marmi a Sant'Olcese.

Appuntamento dalle 8 alle 22 in via Giacomo Poirè.

Per tutta la giornata, residenti e turisti potranno ritrovare l’offerta merceologica che meglio interpreta il concetto di Versilia Style: calzature, pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, maglieria in cachemire, tanti brand di abbigliamento uomo-donna e capi in pelle. Ma anche biancheria per la casa, pizzi, beach wear, profumeria ed enogastronomia.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...