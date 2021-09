Roy Paci in concerto ai Giardini Luzzati

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 25 settembre dalle ore 20 ai Giardini Luzzati di Genova si esibirà Roy Paci. Con lui, From Arabia to Calabria.

Evento sold out.

Rosario Paci, detto Roy, classe 1969, è un trombettista, cantante, compositore e produttore discografico. Roy Paci comincia a suonare il pianoforte fin da piccolo e approda alla tromba all'età di 10 anni, quando si unisce alla banda del suo paese. A 13 anni comincia a suonare con alcuni gruppi di jazz tradizionale siciliano, iniziando a esibirsi in alcuni locali d'Italia. Nel 1990 si trasferisce in Sud America dove suona con la Big Band degli Stato Argentina, con gruppi di cumbia dell'Uruguay e música popular brasileira, esibendosi al fianco di Selma Reis. A Montevideo, la capitale dell'Uruguay, forma il "T-Rio Blanco" con Jorge Accaraz e Angel Varela. Successivamente, fa tappa in Senegal, dove suona con il gruppo di Papa Matelot Sabow, facendo musica makossa.

Rientrato in Italia, fa il suo ingresso nella scena pop alternativa suonando per qualche anno con la formazione ska dei Persiana Jones.

Seguono anni di successi, album e varie collaborazioni con personalità del calibro di Manu Chao (celebre la canzone "Toda joia toda beleza"), Vinicio Capossela, Giorgio Conte, Daniele Silvestri, 99 Posse, Subsonica e altro.

