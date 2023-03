Weekend a Genova e dintorni: Evoè Festival, Giornate FAI, Panini Tour, Food Art Festival, mostre, fumetti e altro

L'inverno è finalmente alle spalle, e non mancano le occasioni per celebrare la nuova stagione all'aria aperta, scoprendo il nostro territorio e le sue eccellenze gastronomiche. Per salutare questo primo fine settimana primaverile, sono come sempre tantissime le iniziative in agenda, con fiere, concerti, teatro, cultura e molto altro. Per aiutarvi a fare il punto, ecco 10 idee per trascorrere il weekend.

1. Evoè Festival

Arte gastronomica e prodotti d'eccellenza protagonisti a Recco da sabato a lunedì. Degustazioni, incontri, cooking show e tante sorprese per gli amanti del buon cibo ligure e non solo. Tantissimi i ristoratori presenti. Scopri di più

2. Giornate FAI di Primavera

Torna sabato e domenica l'evento che rende accessibili al grande pubblico luoghi particolari e inediti. A Genova apre Palazzo Doria Spinola, sede della Città Metropolitana e della Prefettura di Genova. Scopri di più

3. Food Art Festival

Fine settimana dedicato a musica, cibo da strada e intrattenimento, da venerdì a domenica a Genova Quinto. Tutto il meglio dello street food italiano e iniziative per coinvolgere i più piccoli, come i giochi in legno di una volta. Scopri di più

4. “Non ci Manga più niente!”

Tutto quello che c'è da sapere sui Manga e sulla cultura giapponese: incontri, approfondimenti e laboratori sabato alla Biblioteca Benzi a Genova. Scopri di più

5. Panini Tour

Torna dopo tre anni l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan di figurine e ai collezionisti, pronti al rituale scambio delle “doppie”. Appuntamento sabato e domenica al Porto Antico. Scopri di più

6. “Straordinario e quotidiano da Strozzi a Magnasco”

A Palazzo della Meridiana si è aperta la mostra che contempla la Genova repubblicana attraverso lo sguardo di grandi artisti dal Cinquecento al Settecento. Quaranta opere da Strozzi a Borzone, da Fiasella a Magnasco, esposte fino al 16 luglio. Scopri di più

7. “Queen at the Opera” al Politeama

Sabato e domenica arriva il travolgente show-tributo all'immortale band britannica. Oltre quaranta artisti, luci, effetti visivi e orchestra dal vivo. Scopri di più

8. “Il Porto delle Storie” a Camogli

A partire da venerdì torna l'evento dedicato agli amanti del fumetto. Mostre e approfondimenti con grandi professionisti del settore. Scopri di più

9. “Una buona Regola” al Museo dei Cappuccini

Al Museo dei Cappuccini di Genova un'interessante esposizione in occasione degli 800 anni della Regola di San Francesco d'Assisi (1223). Tra i pezzi forti un “San Francesco” di Bernardo Strozzi e una Bibbia del XIII secolo. Scopri di più

10. “Cartoline all'asta”

Le cartoline d'artista protagoniste di un evento che prevede workshop, laboratori, esposizione, asta, merenda e aperitivo. Appuntamento domenica nel centro storico di Genova. Scopri di più