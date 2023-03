Torna a Camogli “Il Porto delle Storie”, con mostre e incontri dedicati agli amanti del fumetto

La fantasia torna a sbarcare al Porto delle Storie di Camogli. La cittadina marinara apre nuovamente le sue banchine ideali a bastimenti carichi di arte e di immaginazione: altre nobili figure di esploratori del linguaggio del fumetto arrivano a presentarsi al loro pubblico attraverso mostre e incontri molto speciali. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, si articolerà come di consueto in vari momenti in successione nell’arco di un mese. Quattro mostre saranno dedicate ad altrettante figure magistrali del fumetto italiano contemporaneo: Paolo Bacilieri, Erika Bendazzoli, Sara Colaone e Silvia Ziche.

Inoltre un incontro dal titolo “Comunicare il fumetto” vedrà l’intervento di Luca Baldazzi e Daniela Odri Mazza, due fra i più competenti addetti stampa delle case editrici italiane specializzate in questo settore, che racconteranno i segreti del loro difficile e indispensabile mestiere.

Programma

La manifestazione inaugura venerdì 24 marzo alle 17:30 nel suggestivo Castel Dragone in via Isola, con la presentazione di due mostre: PAOLO BACILIERI in STORIE BEN ARCHITETTATE espone esempi dei suoi apprezzatissimi romanzi grafici, tra cui Sweet Salgari dedicato all’arcinoto scrittore ottocentesco d’avventura, mentre ERIKA BENDAZZOLI in LA PROFESSIONE DEL COLORE presenta la sua specializzata attività di colorista per storie di tanti autori, anche i più famosi, che nascono disegnate in bianco e nero. Le due mostre appaiate, aperte venerdì, sabato e domenica con orario 10-13 e 15-18, chiuderanno domenica 9 aprile.

L’indomani, sabato 25 marzo alle ore 10:30, sempre in Castel Dragone, i due Autori incontreranno il pubblico per parlare del loro lavoro artistico, mentre alle 16:30 sul tema “Comunicare il fumetto” parleranno due apprezzati addetti stampa di case editrici specializzate: Luca Baldazzi per Coconino Press e Daniela Odri Mazza per BAO Publishing.

Venerdì 14 aprile alle 17:30, ancora in Castel Dragone in via Isola, si apriranno altre due mostre. DI PERSONE E DI AMBIENTI vedrà protagonista la raffinata arte di SARA COLAONE, autrice di romanzi grafici molto apprezzati anche all’estero; e IL SEGNO DELL’AUTOCOSCIENZA celebrerà a sua volta la verve umoristica e satirica di SILVIA ZICHE, creatrice tra l’altro del fortunato personaggio di Lucrezia, una donna del nostro tempo in cui tante donne del nostro tempo si identificano. Anche queste due altre mostre saranno aperte venerdì, sabato e domenica con orario 10-13 e 15-18, e chiuderanno domenica 23 aprile.

L’indomani, sabato 15 aprile alle ore 10:30, ancora in Castel Dragone, le due Autrici incontreranno il pubblico per parlare del loro lavoro artistico.

Nata per volere del Sindaco Francesco Olivari, la manifestazione è curata dal critico e storico dell'immagine Ferruccio Giromini, con la collaborazione dell’Ufficio Cultura e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camogli. Il catalogo della manifestazione sarà distribuito ai visitatori gratuitamente, fino ad esaurimento.

Per informazioni: PRO LOCO CAMOGLI - Tel. +39 0185771066 - info@prolococamogli.it