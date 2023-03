Food Art Festival a Quinto con cibo da strada, musica e intrattenimento per grandi e piccini

Arriva a Genova Quinto il Food Art Festival: tre giorni dedicati a musica, cibo da strada e intrattenimento da venerdì 24 a domenica 26 marzo. Un vero e proprio villaggio gastronomico verrà allestito in piazzale Carristi d'Italia, grazie all'organizzazione dell'Associazione Italiana Cuochi d'Autore, sempre attiva al fine di sensibilizzare ai valori della cultura gastronomica italiana.

Operatori selezionati porteranno in piazza le eccellenze dello street food locale e delle diverse regioni italiane: si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne e le pannocchie alla brace, ma anche il meglio del cibo da strada italiano come gli hamburger di fassona, le olive ascolane e il fritto di mare. Il tutto accompagnato da abbondante birra artigianale italiana e belga.

Non mancheranno numerose iniziative di intrattenimento per grandi e piccini, su tutte la presenza dei giochi in legno di una volta per coinvolgere i più piccoli con divertimenti genuini e alternativi. Musica dal vivo venerdì e sabato sera.