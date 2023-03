Mostra al Museo dei Cappuccini per gli 800 anni della Regola di San Francesco d'Assisi

Il Museo dei Cappuccini di Genova presenta la mostra “Una buona Regola”, in occasione della ricorrenza degli 800 anni della Regola di San Francesco d'Assisi. La mostra sarà visitabile da sabato 25 marzo a domenica 25 giugno, il giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18:30 e venerdì, sabato e domenica dalle 15 alle 18:30, e su prenotazione anche nei giorni di chiusura. Inaugurazione venerdì 24 marzo alle ore 17:30.

San Francesco d’Assisi è una figura universalmente riconosciuta nel mondo sia occidentale che orientale, amato dal popolo, specialmente per il suo spirito di umiltà e povertà, capace di trasmettere una forza e una rivoluzione senza precedenti. Nell’ottavo centenario dell’approvazione da parte di papa Onorio III con la Bolla Solet annuere (29 novembre 1223), il museo dedica un allestimento all’entusiasmante cammino della Regola e presenta lo spirito francescano attraverso i suoi 12 capitoli, il tutto filtrato dalle Costituzioni cappuccine e reso visivo dal patrimonio storico artistico, archivistico, bibliotecario dell’Ordine.

Tra le opere degne di nota il bellissimo San Francesco nel deserto di un giovane Bernardo Strozzi (1582-1644) definito il “pittore cappuccino”; il Sant’Antonio di Padova di Orazio De Ferrari (1606-1657) e il Martirio di San Fedele da Sigmaringen di Pietro Francesco Guala (1698-1757), firmato e datato 1731, oggi unica opera autografa testimoniata sul territorio ligure. L’opera di assoluto rilievo è una Bibbia Sacra col commento di san Girolamo del XIII secolo, coeva a san Francesco, composta da 856 carte in pergamena finissima la cui decorazione è formata da 737 iniziali filigranate piccole, 50 iniziali decorate e 2 iniziali istoriate, che spicca per importanza tra le altre opere miniate, manoscritti e incunaboli presenti in mostra.

La mostra ci ricorda che proprio 800 anni fa Francesco d’Assisi stese una “Regola di vita”, un testo da presentare al “Signor Papa” al fine di ottenere la definitiva approvazione scritta del percorso di vita evangelica e fraterna intrapreso fino a quel momento. Questa “Regola” avrebbe dovuto sia fornire un preciso indirizzo spirituale all’Ordine, che dare una serie di norme pratiche destinate a strutturare la vita quotidiana dei frati. Ne venne fuori un testo che si fonda su un concetto nello stesso tempo semplice e prorompente: “La regola e la vita dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo, vivendo in obbedienza, senza nulla di proprio e in castità”. Un testo in grado di trasmettere una forza rivoluzionaria senza precedenti.

Tramite il percorso di visita possiamo avvicinarci alla comprensione degli scritti di San Francesco, e in particolar modo della Regola, scoprendola ancora attuale e per nulla scalfita dallo scorrere dei secoli, poiché queste “buone regole” possono parlare anche al mondo di oggi e non solo ai francescani, traducendosi in buone pratiche da attuare attraverso scelte di vita e piccoli gesti che possono generare ricchezza in tutti noi.

Visite guidate mostra “Una Buona Regola”

sab. 1° aprile, ore 15:30

sab.13 maggio, ore 15:30

sab.10 giugno, ore 15:30

Visite guidate Chiesa di Santa Caterina e Cripta

dom. 23 aprile, ore 15:30

dom. 21 maggio, ore 15:30

dom.18 giugno, ore 15:30

Prenotazione obbligatoria

Massimo 25 partecipanti

Contributo € 5 a partecipante