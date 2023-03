Evoè Festival: arte gastronomica e prodotti d'eccellenza protagonisti a Recco

Arte gastronomica e prodotti d'eccellenza protagonisti a Recco da sabato 25 a lunedì 27 marzo con “Evoè Festival”, appuntamento da non perdere per gli amanti del buon cibo italiano e ligure. Cooking show con dimostrazioni di cucina, chef del territorio e in particolare di Genova e Liguria Gourmet che cucineranno dal vivo raccontando le loro storie, curiosità ed aneddoti, trucchi e ricette. Non mancheranno inoltre interviste e conversazioni fra appassionati, presentazioni di prodotti e degustazioni guidate, esposizione di prodotti DOP e IGP e certificati Genova Gourmet. Tre giorni a ingresso libero in piazza Nicoloso, antistante il palazzo Comunale, dove sarà allestita una grande struttura allestita con sedie a platea, salottino per interviste e area show cooking, dalle 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. L'ultimo appuntamento delle due giornate, alle ore 18 circa sarà dedicato alla preparazione live della Focaccia di Recco IGP con assaggi al pubblico in platea.

Uno spazio particolare alle tre DOP liguri di Assaggia la Liguria: Basilico Genovese DOP, l’Olio Extra Vergine di oliva DOP Riviera Ligure e l’Enoteca Regionale della Liguria. Nell’ambito dell’evento è prevista anche una particolare ospitalità riservata ai comunicatori, giornalisti, food and travel blogger, influencer ed opinionisti gestita in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la

promozione Turistica InLiguria.

Guideranno gli intensi appuntamenti in programma: Tinto (carismatico conduttore, con Federico Quaranta, del programma cult di Rai Radio Due Decanter e di tante altre trasmissioni televisive) e Lucio Bernini (direttore del Consorzio della Focaccia di Recco).

Sarà uno spettacolo continuo, per una grande vetrina in cui faranno bella mostra chef, piatti, ricette e prodotti con la Focaccia di Recco che si pone trainante per la promozione del patrimonio gastronomico ligure, forte del fresco riconoscimento di Taste Atlas che l’ha incoronata miglior prodotto al mondo nella categoria salati.

Ristoratori

The Cook Restaurant di Genova - chef Ivano Ricchebono

Boccon divino di Chiavari - chef Israel Feller

Gli Scogli di Chiavari - chef Alessandro Dentone

Le Cicale di Genova - chef Matteo Costa

Insolita zuppa ristorantino di S. M. Ligure - chef Margherita Olivieri

Bruxaboschi di Genova - chef Matteo Losio

Murena Suite di Genova - chef Cristiano Murena

Zupp di Genova - chef Paolino Paolo Ferralasco

Ortica di Pieve Ligure - chef Matteo di Moro

Il Genovese di Genova – chef Roberto Panizza

Trattoria dell’Acciughetta di Genova - chef Simone Vesuviano e Simone Rebora

Santa Monica di Genova - chef Simone Lolli

Da Lino di Recco - chef Marco Mura

Manuelina di Recco - chef Francesco Giurato e Giulia Sicano

Da Ö Vittorio di Recco - chef Federico Bisso

Vitturin 1860 di Recco - chef Umberto Squarzati

Alfredo di Recco - chef Fabrizio Passano

Da Angelo di Recco - chef Alberto Olivari

Del Ponte di Recco - Max De Ferrari e Nico Quartulli

Panificatori di Recco e mastri focacciai

Panificio Moltedo 1874 con Stefano e Mauro Conti

Moltedo G.B. Titta con Lorenzo Moltedo

Tossini di Recco con Luca Albarello

Prodotti DOP e IGP

Il Peperone di Pontecorvo DOP – il Salame d’oca di Mortara IGP

Roccaverano DOP – i Salumi DOP Piacentini

Il Basilico Genovese DOP – Olio DOP riviera ligure

Prodotti Genova Gourmet

Daniel Fida con lo zafferano rosso, curry e aromatiche; Crosa di Vergagni con lo sciroppo di rose e conserve alle rose; Cascina Fornacia con il miele e conserve alle rose, ai frutti e ortaggi; Zafferano dei Giovi; Associazione produttori allevatori Razza Cabannina ARPAC. Antichi ortaggi del Tigullio: Gli orti di Cortino e I Tesori Di Levante. Nocciole Misto Chiavari: Pasticceria Barbieri e Cooperativa Borgonovo.

Commenta il Vice Presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana: “Sosteniamo convintamente la prima edizione di un Festival tutto dedicato alle eccellenze e ai ristoratori liguri come Evoè a Recco e ci congratuliamo con gli ideatori per la varietà delle proposte. Stiamo parlando di una vera e propria capitale del gusto, conosciuta in tutto il mondo per la sua Focaccia di Recco col formaggio IGP, per i focacciai del Consorzio, ma anche per i prodotti DOP e IGP della Liguria. Un evento di altissima qualità foriero di grandi numeri: la valorizzazione di saperi e sapori unici, esaltati a regola d’arte, permetterà a migliaia di visitatori di apprezzare la nostra Liguria di Levante dalle mille risorse, sempre più attrattiva dal versante del turismo enogastronomico e per qualità delle proposte”.

L'evento è organizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio di tutela comunitario I.G.P. per il prodotto di cui porta il nome, con Regione Liguria, Comune di Recco, Camera di Commercio di Genova, FIPE-Confcommercio Liguria e FEPAG-Confcommercio Genova.