Alla Biblioteca Benzi una giornata dedicata ai Manga con incontri, letture e laboratori

“Non ci Manga più niente”: in collegamento alla Giornata nazionale per la Promozione della lettura, la Biblioteca Benzi presenta un pomeriggio di festa e approfondimento per tutte le età dedicata alla cultura giapponese, sabato 25 marzo 2023 alle ore 15:30.

Quest’anno la Biblioteca aggiungerà alla sua già variegata offerta di testi narrativi, saggi, periodici e libri per ragazzi, l’allestimento di uno scaffale dedicato ai sempre più conosciuti manga giapponesi! Sono infatti dodici le serie complete recentemente acquisite o accolte tramite donazione, tra cui Slam Dunk, Shaman King, Death Note, A silent voice, solo per citarne alcuni, mentre altre quattro serie sono tuttora in corso e saranno completate in futuro, come ad esempio gli amatissimi Demon Slayer e My Hero Academia.

Non sapete come orientarvi in questo mondo particolare, per distinguerne i vari generi e sottogeneri, a quale età siano dedicati o anche solo per capire bene da che parte si leggono? Niente paura, perché saremo aiutati nella comprensione di questo tipo di fumetto dai soci di DEAI, Associazione culturale per Genova ed il Giappone, che offriranno le loro conoscenze sia agli adulti, con un momento di approfondimento dedicato, sia ai più piccoli, con un laboratorio.

In particolare, la conferenza accompagnerà nella storia del manga richiamandone origine e caratteristiche, con una carrellata fra i tanti personaggi (Naruto, Lady Oscar, Sailor Moon, I 5 samurai, I Cavalieri dello Zodiaco e così via), offrendo anche spunti di lettura e attuando un collegamento fra i manga e il mondo social, grazie agli interventi di Paolo Linetti, curatore e Storico dell'arte giapponese, Claudia Cardamone, Vicepresidente di Deai e docente di Storia dell'arte, Chiara Povero, fotografa e studiosa di Arte orientale e di Sam Nazionale, Food influencer di @pranzoakonoha. In contemporanea si terrà il laboratorio per bambini fra i 5 e i 10 anni con letture tratte da storie tradizionali giapponesi e attività laboratoriali a cura di Isabella Nevoso, dottoranda in Design presso Unige, Alice Madau, interprete e Alessandra Losenno, docente di lingua e letteratura spagnola.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il progetto degli studenti del liceo Leonardo da Vinci, che hanno realizzato una serie di video recensioni dei manga della Biblioteca, destinati alla pubblicazione su TikTok.

L’evento è gratuito, ma si terrà su prenotazione al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it fino ad esaurimento posti.