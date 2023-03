“Cartoline all'asta”: evento dedicato alle cartoline d'artista con workshop e laboratori

Indirizzo non disponibile

Tra un'edizione e l'altra del festival “La Città di Carta”, l'Associazione Arci Pepita Ramone Aps presenta “Cartoline all'asta”, un pomeriggio dedicato alla carta (ovviamente!) e alle cartoline d'artista che sono state create lo scorso settembre all'ombra del Chiostro di Santa Maria di Castello da 12 artist* della mostra mercato. L'evento si terrà in piazza Valoria, domenica 26 marzo, dalle 15 alle 20.

Il ricco programma prevede workshop per adulti, laboratori per bambini, esposizione e asta delle cartoline, merenda e aperitivo a offerta libera. L'asta delle cartoline servirà a finanziare un workshop gratuito per ragazzi, che si terrà a settembre.

Programma

Dalle 15

Mostra delle cartoline di: Letizia Iannaccone, Fatomale, Carla De Fortis, Cristiano Baricelli, Silvia Venturi, Alessandro Parodi, Anna Nutarelli, Viviana Giovannini, Alex Raso, Valentina Biletta, Francesca Dainotto, Priscilla Jamone

Merenda e aperitivo ad offerta libera.

Dalle 16:30 alle 18

* POP-UP!

Laboratorio per bambini 5-12 anni

Creazione di una cartolina/biglietto pop-up!

Organizzato da Pepita Ramone

Info e prenotazioni: workshop@pepitaramone.it

Dalle 16:30 alle 18

* Stampa live in serigrafia!

Dimostrazione e stampa.

Con Francesca Dainotto di Per inciso.

Due ore dedicate alla serigrafia manuale a uno o più colori, per scoprire le basi e provare con le proprie mani a stampare su un telaio inciso e un telaio a monotipo.

Portate con voi magliette, shopper e stoffa di cotone per stamparci sopra, la carta la mettiamo noi!

Stampa: 5€

Info e prenotazioni: workshop@pepitaramone.it

Dalle 15:30 alle 17:30

* Suminagashi: L'arte dell'inchiostro fluttuante

Workshop per adulti

Info e prenotazioni sulla pagina di Bookowski

Ore 18

Asta delle cartoline con il banditore d’eccezione Matteo Alfonso.

Evento organizzato in collaborazione da Pepita Ramone, Per Inciso, Bookowski.