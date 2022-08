Weekend lungo di Ferragosto, gli eventi a Genova e dintorni: sagre, Torta dei Fieschi, Notte Bianca, concerti e altro

Tanti eventi in programma per il weekend lungo di Ferragosto 2022: cultura, concerti, tour, sagre, feste della tradizione e chi più ne ha più ne metta.

Andiamo a dare un'occhiata più da vicino a 10 cose da non perdere per questo fine settimana, come di consueto. Ma attenzione: in occasione di questo weekend allungato grazie a Ferragosto, ampliamo la consueta lista con altri 5 eventi.

Qui è disponibile l'agenda completa di tutto ciò che è possibile fare da venerdì 12 a lunedì 15 agosto. Per gli amanti del cinema, a questo link la programmazione delle sale genovesi.

1. Genova Horror Story

Domenica sera parte il tour nel centro storico di Genova dedicato alle storie di crimini e delitti, dai tempi antichi a quelli più recenti, che hanno coinvolto la Superba. Scopri di più

2. Musei aperti a Ferragosto

Anche a Ferragosto ci sarà la possibilità di andare alla scoperta dei musei, che aprono straordinariamente le loro porte a cittadini e turisti il 15 agosto. Scopri di più

3. Torta dei Fieschi, Addio do Fantin e Medioevo nel Borgo

Tripla festa, dal 12 al 14 agosto, in occasione della tradizionale Torta dei Fieschi, tra gioco delle coppie, musica, danze, animazione, giullari, artigiani e mercanti. Scopri di più

4. Fabio Concato in concerto a Sestri Levante

Il grande cantautore arriva in concerto domenica sera al teatro Arena della Conchiglia: in scaletta i grandi successi e anche i tantissimi altri brani del suo ricco repertorio. Scopri di più

5. Sagra del fritto di pesce e gara di pesto al mortaio

Sabato a Santa Margherita Ligure appuntamento con le prelibatezze della tradizione ligure con la sagra del fritto di pesce e la gara di pesto al mortaio. Scopri di più

6. Alba di Ferragosto nel parco

Lunedì il parco di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli ospita una visita per vedere l'alba che sorge sulla città dal Castello del Capitano, punto panoramico più alto. Scopri di più

7. Ferragosto a Castello D'Albertis

Lunedì apertura straordinaria con visita guidata alla scoperta del castello e dei rapporti che lo legano alla città. Per chi vuole, possibilità di pranzare. Scopri di più

8. Escursione al chiaro di luna

Sabato appuntamento al Passo del Faiallo per una serata che unisce poesia e osservazione del cielo, insieme alle guide del Parco del Beigua e con l'osservatorio astronomico del Righi. Scopri di più

9. Val d'Aveto Beer Fest

Da venerdì a domenica tre giorni di birra, street food, relax e divertimento ai piedi del castello Malaspina nel borgo di Santo Stefano d'Aveto, con oltre 20 birre artigianali alla spina. Scopri di più

10. Cogoleto in Festa

Da venerdì a lunedì quattro giorni di festa a scopo benefico al molo Speca: ci saranno stand gastronomici, spettacoli con Enrique Balbontin, musica, animazione e baby dance. Scopri di più

11. Notte Bianca ad Arenzano

Domenica sera torna la Notte Bianca con negozi aperti, spettacoli itineranti per le vie del paese, street food e tanta musica nelle vie del paese e sul lungomare. Scopri di più

12. Sagra delle focaccette e raviolata

Domenica e lunedì arriva la quindicesima edizione della Sagra delle focaccette nel giardino parrocchiale della chiesa di San Michele Arcangelo. Scopri di più

13. Naim's Open Mic al mercato di corso Sardegna

Tutti sono i benvenuti a esibirsi, domenica, al mercato di corso Sardegna: ci sarà un palco attrezzato e cantanti, comici e attori sono invitati. Scopri di più

14. Festa dell'Ecuador

Sabato ai Giardini Luzzati arriva "Latinoamérica festeja al Ecuador": cultura, gastronomia tipica, musica andina, danze e tanto altro per festeggiare i 213 anni di indipendenza dell'Ecuador. Scopri di più

15. Sagra di Ferragosto a San Desiderio

Da sabato a lunedì triplo appuntamento con la sagra alla fattoria didattica "Il Ciliegio" di San Desiderio: menu fisso, esposizione animali, parco avventura, battesimo della sella e altro. Scopri di più