"Cogoleto in festa": quattro giorni con concerti, cabaret con Enrique Balbontin, stand gastronomici e altro

Dal 12 al 15 agosto torna "Cogoleto in festa", evento organizzato insieme al Comune di Cogoleto con la collaborazione delle associazioni del territorio il cui ricavato verrà devoluto per progetti benefici. Durante tutte le quattro serate stand gastronomici con primi e secondi piatti e dolci. Ma non solo: anche concerti, cabaret e dj set nella splendida location sul mare e sotto le stelle del Molo Speca.

ll programma

Venerdì 12 dalle 21.30 spettacolo di Cabaret con "Enrique Balbontin" e dalle 23 dj set e spettacolo di laser e luci con dj Barta (serata dedicata alla Gigi Ghirotti Genova)

Sabato 13 dalle 22 tributo ai mitici U2 con la band; "Where the streets have no name"

Domenica 14 ci si scatena con il concerto della party rap band "Hiphopize";

Lunedì 15 Ferragosto di con il "Tropico del Blasco" e il loro tributo a Vasco Rossi e, a seguire, dj set.

Tutte le sere animazione per bambini e baby dance a cura dell'Associazione Commercianti Cogoleto, street food con possibilità di mangiare nell'area tavoli sotto le stelle. Ingresso libero a tutti gli spettacoli.

L'evento è organizzato da Cogoleto Eventi, in collaborazione con Cogoleto Outdoor, Croce Rossa Italiana, associazione Gigi Ghirotti, Croce d'Oro Sciarborasca, associazione Marco Rossi Aps, Gruppo Alpini Cogoleto e Associazione Commercianti Cogoleto.