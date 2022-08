Ferragosto a castello D'Albertis: viaggio tra architettura e scorci mozzafiato

A Ferragosto apertura straordinaria dalle 10 alle 19 di Castello D'Albertis, una location suggestiva e straordinaria che domina la città e il porto e che coniuga l'unicità della dimora e delle sue collezioni agli ampi spazi del suo parco.

Alle ore 10,30 e alle 16,30 gli ospiti potranno partecipare ad una speciale visita che lega la storia del Castello alla città e la città al Castello, con l’aiuto di una "guida" d’eccezione come il capitano D’Albertis, viaggiatore globetrotter ottocentesco. Costruito tra il 1886 e il 1892 in stile neogotico, Castello D'Albertis, dall'alto della collina di Montegalletto, castello D'Albertis ospita il Museo delle Culture del Mondo, dove si può ammirare la collezione di oggetti che D'Albertis portò a Genova dai suoi numerosi viaggi per mare e per terra come testimonianza del fascino di mondi lontani.

La visita è a cura degli operatori museali della Cooperativa Solidarietà e Lavoro e ha una durata di 1 ora circa. Costo: 7 euro a partecipante. È richiesta la prenotazione entro il giorno precedente allo 010.2723820 o via e-mail biglietteriadalbertis@comune.genova.it.

Presso il Bonton Bistrot, che ha sede nel parco, si potrà pranzare per prolungare la permanenza tra le mura merlate del Castello, con un menù alla carta pensato proprio per l’occasione: gnocchi alla romana gratinati alle erbe e salsa al Pecorino; couscous ai frutti di mare e verdure, strudel di carne con patate al forno, filetto di pesce Gallinella all’isolana.

Per informazioni e prenotazioni fare riferimento alla biglietteria del museo oppure telefonare al numero 3917610087 entro il giorno precedente.