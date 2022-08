Ad Arenzano torna la Notte Bianca

Indirizzo non disponibile

Sabato 14 agosto 2022 torna la Notte Bianca ad Arenzano. A partire dalle 18 si potranno assistere a spettacoli itineranti per le vie del paese e sul lungomare. Ma ci sarà anche spazio per lo street food, i negozi aperti per lo shopping serale e tanta musica.

Le esibizioni: