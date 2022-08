"Genova Horror Story": il tour nel centro storico tra storie di crimini e delitti

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Una visita tutta particolare, ricca di misteri, di sangue e di aneddoti raccapriccianti è quella che si svolgerà a Genova domenica 14 agosto alle ore 21: si tratta del mystery tour “ Genova Horror Story”.

Una visita guidata in cui si parlerà di crimini e delitti, dai tempi antichi ai tempi recenti, alcuni noti, altri meno noti, per scoprire la faccia nascosta della “Genova Noir”, quella più “privata”, talora inconfessabile, altre volte tanto pubblica da avere occupato intere pagine di quotidiani (non solo locali), e ore e ore di trasmissioni televisive.

Una mappa oscura, intrisa d’innumerevoli fatti di sangue, che hanno lasciato un indelebile impronta, tenebrosa, sulla Superba, magari percepita soltanto da chi è dotato di sensibilità estrema.

Inevitabile che sia il centro storico a fare da padrone in questo “tetro percorso” che si regge sulle paure senza tempo dell’uomo: sarà compito delle guide turistiche abilitate di Explora Genova e dagli esperti specializzati in leggende introdurre i partecipanti in un mondo oscuro tra mistero, storia e incubo, stimolando inquietudini e suggestioni.

I posti sono limitati. La quota di partecipazione costa 5 euro più 2 di diritti di prenotazione. Qui per prenotare. Evento realizzato con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova.