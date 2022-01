Il Parco Avventura di Righi cerca istruttori ed educatori per bambini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Il Parco Avventura Genova Righi cerca 5 istruttori e 10 animatori/educatori per la stagione estiva. Requisiti preferenziali per chi vuole lavorare al Parco Avventura di Righi come istruttore: età compresa tra i 20 e i 30 anni interesse per lo sport, la natura, le tecniche di arrampicata, le attività ricreative e didattiche. Precedenti esperienze nel settore. Capacità comunicative. Flessibilità e capacità di adattamento. Dinamicità ed intraprendenza. Calma e pazienza.

I giovani selezionati verranno inizialmente affiancati da istruttori esperti e si occuperanno dell’accoglienza degli ospiti, della consegna e vestizione delle attrezzature, dell'assistenza ai clienti e della gestione dei briefing. Al Parco avventura riaprirà a giugno il Centro estivo bambini, che grande successo ha avuto lo scorso anno. Saranno tantissime le novità del nuovo Centro estivo, ancora più ricco di attività, laboratori, escursioni, divertimento e, naturalmente, avventura.

Requisiti per chi vuole lavorare al Parco Avventura di Righi come animatore/educatore: età compresa tra i 20 e i 30 anni possesso diploma di scuola media superiore e possesso di un curriculum formativo di tipo socio-pedagogico. Esperienza nel settore Ottima capacità comunicativa, pazienza e dolcezza. Flessibilità e capacità di adattamento.

Gli animatori/educatori selezionati si occuperanno della gestione dei campi estivi e delle attività didattiche per i bambini. Per candidarsi inviare il proprio curriculum all'indirizzo e-mail: info@parcoavventuragenova.it. Per info visitare il sito parcoavventuragenova.it o consultare la pagina Facebook del Parco Avventura facebook.com/parcoavventuragenova.