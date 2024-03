A Genova apre un nuovo ristorante di ramen giapponese

A Genova arriva un nuovo ristorante specializzato in ramen giapponese: fa parte del brand Mic Ramen e aprirà il 1 aprile in via San Vicenzo 96 A/R, dove un tempo c'erano il sushi "Gru" e il ristorante cinese "Hot & pot".

L'atmosfera del locale è ispirata ai più famosi manga e anime, tra arredanemtno, poster, action figures e gadget di One Piece, Naruto, film di animazione di Hayao Miyazaki e altro. E non mancano lanterne, bambole daruma e altri elementi di arredo che richiamano il Giappone.

Nel menu si trovano sette proposte di ramen (tra cui anche una vegetariana) dagli 11,50 ai 14 euro, e poi dry noodles e anche diversi bowl, gyoza, onigiri e altro.

Il ristorante - aperto per pranzo dalle 12 alle 15, e per cena dalle 18,30 alle 23 - è specializzato in ramen, cibo che in realtà era originariamente consumato dagli immigrati cinesi in Giappone, ma diventato poi a tutti gli effetti uno dei piatti più amati del Sol Levante dove si mangia cucinato in ogni modo. Si tratta di noodle di grano duro serviti con brodo di carne o pesce con diversi condimenti: se la preparazione base è comune, esistono tantissime varietà regionali di questo piatto considerato informale e veloce, a volte un vero e proprio "comfort food".

