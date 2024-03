Rinasce l'antica trattoria Bedin: "Siamo tornati a Genova per riportarla agli antichi splendori"

Rinasce un pezzo dell'antica Genova con la nuova vita della storica trattoria Bedin, in piazza Dante, all'angolo con la galleria Cristoforo Colombo.

A rilevare l'attività è stato Andrea Serra con la sua famiglia: Serra, nato e cresciuto a Genova, è docente dell'accademia nazionale Pizza Doc e gestisce già altri due ristoranti, uno a Santa Teresa di Gallura in Sardegna, dove vive oggi, l'altro a Barcellona in Spagna. Con questa avventura si riavvicina alla sua città non senza orgoglio e voglia di far bene nella sua terra.

Bedin vanta un lungo cammino: è stata tra le prime licenze concesse a Genova sia dopo l'Unità d'Italia (ma si stima che fosse aperto da molto più tempo) sia dopo la seconda guerra mondiale, e Serra vuole che nel locale i clienti possano continuare a respirare la storia. "Ci sono ancora arredi in ottone, legno e tessuti, stiamo lavorando per risistemare e preservare tutto, oltre che per ristrutturare e adeguarsi alle normative vigenti. Quando saremo aperti i clienti potranno degustare le specialità genovesi immersi in uno stile d'epoca: non mancheranno grandi classici come trofie al pesto, pansoti al sugo di noce, ma poi ci sarà anche la farinata per omaggiare la trattoria che era un 'farinotto'. È una bella scommessa, ma a noi le sfide piacciono". In più Serra porterà anche la sua pizza con impasto a 48 ore di lievitazione.

I lavori nel locale sono iniziati in questi giorni e si conta che possano finire tra il periodo del Salone Nautico (fine settembre) e dicembre. La famiglia di Serra gestisce già due locali, uno in Sardegna e l'altro a Barcellona: "Ma volevo tornare a Genova con mio fratello nonché socio Simone - confida lui -. È da tempo che ci guardavamo intorno nel capoluogo ligure, non volevamo gestire un locale qualunque. E quando è capitata l'occasione con Bedin, perché il proprietario molto anziano stava per chiudere e non aveva trovato nessuno che volesse rilevare l'attività, come prima cosa ho preso l'aereo e sono venuto qui".

Se a Barcellona la proposta è quella della pizza ma con gusti più internazionali e semplici, a Santa Teresa di Gallura il locale di Serra parla zeneise, con pesto e focaccia. Mancava il terzo tassello, ovvero riportare la tradizione genovese nel capoluogo: "Il richiamo di casa è stato forte. Avevamo già da un po' l'idea di espanderci, continuando anche a creare posti di lavoro, alla fine torniamo a Genova con orgoglio ed emozione".