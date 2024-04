Scontrino choc in centro, 27 euro per tre gelati (piccoli)

Tre gelati piccoli, il giorno di Pasquetta, consumati al tavolo di un locale in centro, sono costati 27 euro. L'indignato cliente ha postato lo scontrino sul gruppo Facebook 'Sei di San Martino (d'Albaro) se' e dopo appena un'ora il post aveva collezionato 26 commenti.

Per l'autore del post deve essere stata una brutta sorpresa, forse causata anche da non essersi informato sui prezzi del locale e sulle recensioni scritte dai clienti sui portali dedicati o sul più noto motore di ricerca, che tutti conosciamo.

"Sono stata derubata! 31 euro per un caffè - si legge in una recensione -, due bicchierini (20ml) di latte e due coppette piccole di gelato. Il gelato piccolo con due palline nulla di ché ma è costato ben 9 euro! Il latte è costato 4 euro il caffè 5 euro".

"Peccato non aver letto prima le recensioni (ma il locale vuoto alle 13 avrebbe dovuto in qualche modo allarmarmi). Ho consumato al tavolo un toast semplicissimo - scrive un'altra cliente -, un bicchiere d'acqua e un caffè, e ho speso 15 euro. In particolare, ho speso 5 euro per il caffè: buono, ma normalissimo, con un micro bonbon confezionato a lato. Mi hanno domandato a bruciapelo 'arabica o tostato?'. La mia risposta deve essere stata fatale, ma sospetto che se avessi risposto il contrario avrei comunque speso la stessa cifra. Meraviglioso, quasi poetico, il bicchiere d'acqua 'ultra filtro' (cita lo scontrino) a 2 euro. Immagino che altrove, dove i bicchieri d'acqua costano 50 centesimi e a volte sono pure gratis, si procurino l'acqua dalle pozzanghere per strada. Né il locale né la posizione giustificano prezzi simili. Mi sento davvero presa in giro".

Insomma, non siamo qui a fare il processo ai prezzi del locale, peraltro esposti come la legge prevede, ma quello che forse vale la pena ricavare come lezione da questa altrui esperienza è che, prima di ordinare, al banco o al tavolo, conviene informarsi sui prezzi e, perché no, dare un'occhiata alle recensioni degli altri clienti. Per esempio, cercando su uno dei più noti siti di recensioni di locali, scopriamo che il caffè in questione non va oltre una stella e mezzo su un punteggio massimo di cinque.