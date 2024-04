Superenalotto: centrato a Genova un 5+1, vinti 322mila euro

Dopo un lungo periodo senza vincitori del 6 o del 5+1 al SuperEnalotto, nell'ultima estrazione di sabato 20 aprile finalmente due fortunati giocatori hanno avuto la gioia di portare a casa una consistente somma di denaro. Con una combinazione vincente di numeri, che ha sorriso a due diversi angoli d'Italia, due famiglie hanno visto improvvisamente la loro vita cambiare.

I due biglietti fortunati, come riporta Today.it, sono stati giocati rispettivamente a Genova, presso il Bar Tabacchi Evelyn in via Borgoratti 24 ABCR, e nel casertano, precisamente a Cesa, nel Tabacchi Conte Assunta di via P. Della Gala 1.

Per la mancanza del 6, il montepremi per il SuperEnalotto continua a crescere, raggiungendo una cifra da capogiro di 93,6 milioni di euro per il prossimo concorso. Questo jackpot da record non fa che aumentare l'attesa e l'entusiasmo dei giocatori.

Combinazione vincente del concorso numero 63 del SuperEnalotto di sabato 20 aprile 2024: 26, 34, 40, 53, 60, 68, Jolly 82, Superstar 19.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp