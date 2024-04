La storica trattoria riapre le sue porte: "È un luogo del cuore, non potevamo lasciare che chiudesse"

Da lunedì 15 aprile riapre le sue porte "Da Mario", trattoria di Rapallo la cui storica gestione aveva annunciato l'addio a gennaio: il locale è stato rilevato da nuovi soci che gestiscono già altri locali nella cittadina e che hanno voluto preservare un luogo del cuore per tanti residenti e turisti.

"Da Mario", che si trova sotto il porticato di piazza Garibaldi, è un punto di riferimento per il Tigullio da più di sessant'anni: lo chef Mario Colombi negli anni '50 si era trasferito a Rapallo per dirigere il ristorante del Grand Hotel Europa, poi, nel 1963, decise di mettersi in proprio rilevando la trattoria "Da Fratin" e ribattezzandola con il nome attuale.

Una denominazione che sarà tenuta anche con la nuova gestione, una questione di tradizione ma non solo: "Combinazione - spiega Fabio Bezziccari, uno dei nuovi titolari - il nostro chef e socio si chiama Mario Scavello, dunque il nome del ristorante continua a essere decisamente appropriato".

Ma a spingere la nuova gestione ci sono anche motivi affettivi: "È stata per decenni un punto di riferimento culinario ma non solo - continua Bezziccari - ricordo che quando ero ragazzo era il luogo dei primi appuntamenti romantici, insomma tutti siamo andati a mangiare da Mario almeno una volta". E la fama ha superato i confini della cittadina: "Ancora oggi ci sono tanti villeggianti provenienti dalle regioni limitrofe, affezionati a Rapallo, che chiamano per sapere quando riapriremo il ristorante. Siamo emozionati ma pronti per questa nuova avventura".

La proposta della nuova gestione di "Da Mario" punta su alcuni capisaldi della tradizione ligure come pansoti, mandilli e pasta fresca fatta a mano così come pesto e salsa di noci e sulla cucina di pesce fresco: "Ma non mancheranno rivisitazioni moderne per stare al passo con i tempi" promettono i gestori.