VIDEO | 5+1 al Superenalotto, il titolare della tabaccheria: "In passato qui vinti 10mila euro, questa vincita polverizza ogni record"

È contento e spera che il 5+1 al Superenalotto centrato da un suo cliente porti fortuna anche alla sua tabaccheria. Leonardo Rosato è il titolare della ricevitoria 'Evelyn' di via Borgoratti, dove si è registrata una vincita record da oltre 300mila euro, per l'esattezza 322.004,05 euro.

“È stato molto fortunato, noi siamo contenti per lui. - spiega Rosato a GenovaToday - Speriamo che portino bene anche a noi che abbiamo elargito questa fortuna a un nostro cliente”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rosato non ha sospetti sul vincitore anche perché sono in molti a frequentare la sua tabaccheria. Inoltre, spiega: “Noi non vediamo la schedina, la vediamo al terminale, ma non sappiamo chi l'ha giocata. Penso che da oggi lui sia contento, ma dovrà capire cosa fare”.

“Ha beccato un 5+1 con il jolly, ho visto che ce ne sono soltanto due in Italia". Per ritirare la vincita, spiega il titolare della tabaccheria, dovrà appoggiarsi a un istituto di credito “gli faranno l'accredito entro un tot di mesi”.

“Al Superenalotto questa è la vincita più grande, avevamo avuto un buon riscontro sui Gratta e Vinci: diecimila euro, che a questo punto viene polverizzata vista l'entità di questa vincita”, conclude Rosato.

A Genova un'altra vincita da 300mila euro si era verificata la scorsa estate. Il fortunato vincitore in quel caso era stato un pensionato giocando al Gratta e Vinci.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp