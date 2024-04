Il 'farmacista digital 2024' è genovese: il premio al dottor Pisano

Il farmacista digital 2024 è genovese. Il riconoscimento è stato consegnato a Giacomo Pisano, alias 'Il socialmente farmacista', nell'ambito di Cosmofarma, evento leader e appuntamento imprescindibile per il settore farmaceutico, che si sta svolgendo in questi giorni scorsi a Bologna. Questa la motivazione: "Per la multicanalità, l'authority, la qualità dei contenuti e il rapporto coltivato con la communuty che vive in maniera partecipe il rapporto digitale con il farmacista". Il dottor Pisano è un vero e proprio 'influencer' per tutto il mondo della farmacia, con l'obiettivo di combattere le fake-news e fornire risposte utili ai 'clienti' della sua farmacia virtuale.

Giacomo Pisano, classe 1982, è nato e cresciuto a Genova nel quartiere di Albaro. Laureato in farmacia nel 2008, ha iniziato a lavorare nel 2009, per 13 anni in una farmacia di Oregina, oggi presso la Farmacia Savio di Recco. Su Instagram ha oltre 166mila follower e qui è sbarcato nel 2019, con un vero e proprio boom in termini di visualizzazione, dopo i primi esperimenti su Facebook nel 2017. Attraverso i suoi mini-video risponde alle domande più comuni che vengono fatte dai clienti: il corretto utilizzo delle medicine, utilizzando un linguaggio molto semplice e accessibile, privo di grandi tecnicismi.

E alla base del successo c'è proprio la risposta alle piccole grandi domande che attanagliano milioni di persone in tutta Italia. Non è un caso se i video più visualizzati sono anche quelli che affrontano i temi più semplici. 'Il tipico errore che le persone commetto sulla misurazione della febbre con il termometro digitale' ha raccolte oltre 3,2 milioni di visualizzazioni, 'cosa assumere in caso di mal di testa forte e improvviso' circa 2 milioni, 'come trattare al meglio le afte della bocca' 550mila, le 'proprietà nascoste del Fluimucil' quasi 400mila, 'che cosa devi assumere in caso di febbre +38°' oltre 600mila. Tutto iniziò però con un video sulla differenza tra Tachipirina 500 e 1000, che innescò la 'bomba social' tra curiosità e commenti. Insomma, le classiche domande dei clienti al farmacista che, attraverso i social, raggiungono però un pubblico molto più ampio

Le 'pillole' del dottor Pisano sono poi sbarcate anche in televisione in programmi televisivi Sky e Rai come 'Ogni Mattina', 'Detto fatto' e 'Nei tuoi panni', ma anche in Radio su Rtl 102.5. Recentemente ha anche pubblicato un libro 'Il farmacista risponde', dove fornisce i consigli per prevenire e curare i disturbi più diffusi e sentirsi meglio.

