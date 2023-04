Corso gratuito per diventare 'film maker'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Fondazione Fassicomo con la sua comprovata esperienza, maturata negli anni sia nella progettazione che nell'erogazione di corsi di formazione nei settori: dell’Audiovisivo, della Comunicazione e del Digital Advertising, unita all’importanza e rilevanza che l’intero comparto sta assumendo sempre di più, per il rilancio dell’economia del nostro territorio e del Paese; promuove il corso gratuito finanziato per ottenere la qualifica di film maker.

Un'opportunità concreta per i giovani che sono appassionati del settore cinematografico, televisivo, video e dei nuovi media digitali. Il percorso formativo grazie all' impiego di professionalità di alto profilo, consente infatti di maturare un'esperienza integrata entrando in contatto con le realtà professionali del settore, attraverso l'attività formativa in azienda.

Un percorso orientato al mondo attuale, dove l’immagine visiva è sempre più dinamica, dominante e si ricercano giovani con le competenze necessarie. Per le iscrizioni www. scuolafassicomo.it https://www.youtube.com/watch?v=i5TsuR9mABM&t=189s.