Meteo Liguria, le previsioni per la settimana del 25 aprile

Breve parentesi simil-invernale sulla Liguria tra lunedì e martedì, 25 aprile asciutto ma freddo. Questa, in sintesi, la fotografia della settimana, che si apre con un impulso di aria fredda dalla Scandinavia e un peggioramento significativo, di stampo invernale, con piogge diffuse e neve fin sotto i 400/500m tra cuneese e Appennino ligure, secondo quanto spiegano gli esperti di 3bmeteo.

Previsioni meteo Liguria lunedì 22 aprile 2024

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia al pomeriggio. Asciutto in serata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.100 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a molto mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 23 aprile 2024

Correnti umide vanno lentamente smorzandosi, favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulla riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Variabilità asciutta dal pomeriggio. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 24 aprile 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su riviera di ponente e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1.450 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 25 aprile 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su riviera di ponente e riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 1.650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 26 aprile 2024

La pressione cede rapidamente, determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico sulla riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla riviera centrale nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; su riviera di levante e sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.850 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.