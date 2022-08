Servizio Volabus, i viaggiatori non hanno spazio per i bagagli

Criticità per il servizio Volabus, il collegamento bus veloce che collega il centro di Genova con l’aeroporto, ripartito il 6 dicembre del 2021 dopo uno stop dovuto all'emergenza sanitaria. GenovaToday ha raccolto le lamentele di alcuni utenti a proposito dei mezzi utilizzati da Amt per svolgere il collegamento aeroportuale.

Il servizio Volabus è infatti ora coperto da mezzi dell'Amt e, in particolare, dalle corriere Iveco che sono anche utilizzate per il trasporto pubblico provinciale (ex Atp). Questi mezzi sono infatti progettati per il trasporto locale e non sono dotati di vani portabagagli nei quali alloggiare le valigie delle persone in partenza, o in arrivo, dall'aeroporto Cristoforo Colombo.

I passeggeri sono obbligati a caricare i bagagli sulla vettura e a posizionarli nei corridoi e negli spazi antistanti le porte per l’ingresso e l’uscita. Questa situazione provoca una riduzione della capienza dei mezzi, spesso occupati in larga parte dai bagagli. Circostanza che mette a repentaglio anche la sicurezza dei passeggeri che devono viaggiare in piedi tra i bagagli posizionati in modo precario.

Prima dello stop dovuto alla pandemia, il servizio Volabus era svolto, per conto di Amt, dall’azienda di autotrasporti Della Penna che utilizzava bus turistici, mezzi dotati di grossi portabagagli destinati a trasportare le valigie dei viaggiatori.

Il servizio Volabus garantisce il collegamento tra le due principali stazioni ferroviarie, Brignole e Principe, ed il centro città, con le due fermate intermedie di De Ferrari e via XX Settembre, rispettivamente effettuate all’andata verso l’aeroporto e al ritorno verso piazza Verdi.

Il servizio è utilizzato da cittadini e turisti che arrivano a Genova e costituisce un importante collegamento tra la città e lo scalo aeroportuale. Amt, contattata da GenovaToday, deve ancora fornire una replica sulla questione.