VIDEO | Un lupo sull'acquedotto storico

"Il lupo esiste ragazzi. Un lupo sull'acquedotto, eccolo. Non fa male all'uomo secondo me". A dirlo è Elisa Pezzoli, consigliera del Municipio IV Media Valbisagno e presidente della terza commissione, oltre che titolare di Maixei Azienda Agricola, che ha filmato l'animale e ha postato il video sui suoi profili social.

Il video è stato postato domenica 5 febbraio 2023. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi avvistamenti, nell'entroterra di Chiavari, sul monte Fasce e a Struppa gli ultimi, che confermano la presenza del lupo nei dintorni di Genova.

In questo caso sembra trattarsi di un esemplare in dispersione. "La dispersione rappresenta la via primaria utilizzata dai lupi per colonizzare nuove aree disponibili e per mantenere uno scambio genetico all'interno della popolazione. A entrare in dispersione sono generalmente gli individui in età riproduttiva di uno o due anni, anche se sono stati riportati fenomeni di dispersione per individui di età superiore", si legge sul sito del Centro di Referenza per la Conservazione e Gestione dei Grandi Carnivori (Cgc).