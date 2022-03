Giovane esemplare di lupo grigio avvistato a Struppa

Un'abitante del quartiere di Struppa, nelle prime ore del mattino del 15 marzo, si è trovata davanti un giovane esemplare di lupo grigio appenninico, il canis lupis italicus, sottospecie del lupo grigio indigeno della penisola italiana.

L'animale è stato fotografato mentre attraversava la strada, si trovava solo e isolato dal branco, probabilmente un soggetto in dispersione, fenomeno che rappresenta la via primaria dei lupi per colonizzare nuove aree.

A entrare in dispersione sono di solito gli individui in età riproduttiva di uno o due anni, che vanno alla ricerca di un nuovo territorio da colonizzare e di un individuo di sesso opposto con cui dare vita ad un nuovo branco.

L'immagine fotografica è una testimonianza della presenza di questo predatore nei boschi dell'appennino ligure e denota una costante crescita della popolazione di lupi nel territorio ligure.

Questi animali si avvicinano sempre più ai centri abitati seguendo la presenza degli ungulati, come i cinghiali, sempre più numerosi nelle aree suburbane come quelle della perifieria genovese.

Gli esperti del Centro grandi carinvori hanno chiarito che la presenza di questi predatori in aree antropizzate non costituisce pericolo per l'uomo, infatti i lupi non considerano l'essere umano una preda e non lo attaccano.

Sono anzi diffidenti nei confronti degli umani e cercano sempre di tenersi a distanza di sicurezza, evitando incontri ravvicinati. In Italia, nonostante la presenza di lupi anche nelle zone più abitate, gli avvistamenti restano comunque poco frequenti e non sono mai stati documentati incidenti.