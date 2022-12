Il video del folle inseguimento di un lupo con l'auto

Sta facendo il giro del web e dei social il video di un folle e sadico inseguimento di quello che sembra essere un lupo per le strade di Castiglione Chiavarese, nell'entroterra del levante genovese. L'animale fugge terrorizzato abbagliato dai fari ed è costretto a correre molto velocemente per mantenere la distanza dall'auto.

Il video è stato pubblicato anche sul canale Telegram di Limet, Centro Meteo Ligure, con la condanna dell'episodio.

"Si tratta di un comportamento penalmente perseguibile, oltre che eticamente deplorevole. Tallonare gli animali selvatici con l'auto ingenera in essi un elevato grado di stress e paura che può indurli ad improvvisi cambi di direzione, con conseguente rischio di impatto. Di notte poi la luce dei fanali può abbagliare gli animali, che quindi faticano a capire in che direzione muoversi. Oltre a tutto ciò, si consideri che l'inseguimento può determinare un grande dispendio di energie per gli animali, il che non è certo un bene. In caso di incontro ravvicinato, è sempre consigliabile accostare l'auto, inserire le luci di stop e attendere che l'animale o gli animali escano dalla carreggiata".