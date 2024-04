Maxi tamponamento in autostrada: coda chilometrica

La mattinata di mercoledì 24 aprile 2024 si apre con il caos in autostrada dopo un incidente che ha coinvolto quattro auto sulla A10 tra il bivio per la A26 e Genova Aeroporto. Il traffico risulta bloccato intorno alle ore 8 in direzione Genova.

Sono sette i chilometri di coda segnalati tra Arenzano e Aeroporto, poi saliti a nove intorno alle ore 8:45. A chi è in viaggio verso il capoluogo viene consigliato di uscire al casello di Pra' e di rientrare all'Aeroporto dopo aver percorso l'Aurelia. A chi viaggia in direzione Ventimiglia, invece, è consigliata l'uscita a Pra'. Segnalati anche sei chilometri di coda tra Masone e il bivio per la A10 sulla A26. Non mancano le ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Una donna di 50 anni è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dall'ambulanza della Croce Verde Pegliese.

