Lupi sul monte Fasce, l'esperto conferma l'avvistamento

Paolo Rossi, il fotografo dei lupi e naturalista, non ha dubbi: quelli immortalati sul monte Fasce da Massimo Bartolini sono lupi e non cani lupo cecoslovacchi. È importante precisarlo perché in passato sono capitati diversi episodi in cui cittadini segnalavano di aver visto dei lupi, ma poi si trattava di cani lasciati liberi.

Le foto sono state scattate intorno alle 7 di venerdì 25 novembre 2022. Insomma, oltre ai cavalli selvaggi, ora a ridosso del levante genovese sappiamo con certezza che ci sono anche i lupi.

"Le popolazioni di 'canis lupus' stanno raggiungendo quote importanti e dando luogo a fenomeni sempre più frequenti di danneggiamento alle aziende, soprattutto nelle aree di vocazione squisitamente zootecnica e pastorale", dichiarava il vice presidente e assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Alessandro Piana nel febbraio 2021.

"Il progetto di convivenza non sta funzionando - aveva detto ancora Piana - nonostante le contromisure adottate tra recinzioni, dissuasori vari e cani per la protezione delle greggi: è un dato di fatto. In più è cambiato il quadro di riferimento, la popolazione di lupi è decisamente aumentata, non più classificabile in via d’estinzione, quindi decade l’idea di una necessaria tutela a 360 gradi della specie".

Dopo di allora i lupi sono stati ripresi da una telecamera sull'Appennino Ligure, hanno attaccato una mandria di monte Pavaglione e sono stati filmati nel torrente Scrivia a Montoggio. Infine, a marzo 2022, un lupo grigio è stato avvistato a Struppa.