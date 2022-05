Lezione di educazione civica in spiaggia: gli studenti ripuliscono Vernazzola

Imparare l'educazione civica prendendosi cura della propria città. Questo lo spirito che ha mosso alcuni docenti della scuola secondaria di primo grado 'Boccanegra' dell’istituto comprensivo San Martino Borgoratti che, grazie alla collaborazione con l'associazioone 'Zena Netta' hanno portato gli studenti di due classi di terza media, ragazzi tra i 13 e i 14 anni, a pulire la spiaggia di Vernazzola.

Muniti di guanti da giardinaggio, sacchetti di plastica e pettorina, fornita dall'associazione, hanno cominciato a raccogliere rifiuti più o meno grandi e a classificarli. Con grande entusiasmo, partecipazione e determinazione gli alunni hanno cominciato a darsi da fare e soprattutto, a raccolta terminata, si sono resi conto di quanti rifiuti siano presenti su una spiaggia che a colpo d'occhio può sembrare anche pulita. In una sola ora sono stati raccolti più di quattro sacchi di rifiuti, principalmente plastica, filtri di sigarette eù lattine, ma non sono mancati anche rifiuti ingombranti e pericolosi. La pulizia è stata effettuata lo scorso venerdì 29 aprile.

L’iniziativa è nata dopo il contatto tra alcuni docenti della scuola e l’associazione Zena Netta, segnalata dal sito del Comune di Genova nell’ambito del progetto 'Educazione Civica & Scuole: attività per il bene comune'. L’associazione (www.zenanetta.it) è un'organizzazione di tutela ambientale, nata da un'iniziativa spontanea di cittadini, che si prefigge di avviare un circuito virtuoso stimolando i cittadini a raccogliere i rifiuti sparsi, rispettare la differenziata, rispettare i luoghi di raccolta, reagire contro le cattive abitudini, denunziare le discariche abusive, tutto in collaborazione anche con Amiu.

"Una bella iniziativa - racconta a Genova Today Sabina Nasti, una delle docenti che si sono occupate dell'organizzazione - che può essere replicata anche in altre scuole e in altri luoghi della città per sensibilizzare i ragazzi all'educazione civica e alla pulizia. Cercheremo di ripetere l'iniziativa anche il prossimo anno scolastico, magari portando i ragazzi a pulire i luoghi pubblici che frequentano quotidianamente. Il motto dell'associazione è 'Zena Netta, basta la volontà e una paletta' e i ragazzi alla fine della raccolta lo hanno urlato tutti insieme in spiaggia, è stato molto bello".