Udienza preliminare ponte Morandi: si decide su parti civili

Nel corso dell’udienza preliminare di oggi 24 novembre, che si tiene nella tensostruttura nel cortile del tribunale, il Gup Faggioni dovrà decidere quali dei 500 soggetti che hanno chiesto di costituirsi parte civile saranno ammessi nel processo sul crollo del ponte Morandi. Il procedimento dovrà accertare la responsabilità per il crollo del viadotto sul Polcevera che ha provocato 43 vittime e vede indagate 59 persone, tra cui i vertici di Autostrade per l'Italia e Aspi.

Hanno chiesto di essere parti del processo, per ottenere un risarcimento del danno, anche la Regione Liguria, il Comune di Genova, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non ci saranno invece i familiari di 41 delle 43 vittime che sono state già risarcite da Autostrade per l’Italia prima del procedimento.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha un ruolo anomalo nel procedimento, poiché da una parte ha richiesto la costituzione come parte civile, dall’altra è stata indicata come soggetto civilmente responsabile per il crollo negli atti depositati da Regione e Comune.

Una circostanza che rischia di far ulteriormente dilatare i tempi del procedimento, infatti se i due enti territoriali dovessero essere ammessi al processo, il Ministero dovrà avere dei congrui termini per difendersi dalle richieste di indennizzo.

Inoltre la Corte di Cassazione deve ancora pronunciarsi sul ricorso dei legali di alcuni indagati contro il provvedimento della Corte d’Appello di Genova che ha rigettato la richiesta di ricusazione della gup Faggioni. Proprio la complessità dell’iter procedurale probabilmente provocherà un ulteriore rinvio dell’udienza preliminare.

Il Tribunale di Genova ha già redatto un calendario e conta di riuscire a celebrare altre due udienze nel mese di dicembre, prima delle festività natalizie, per riuscire quantomeno a definire la posizione delle parti civili.