Ruba i documenti a un'amica e cerca di ottenere un prestito da 10mila euro

Un genovese di 45 anni, con precedenti, è stato denunciato dai carabinieri del comando provinciale genovese.

L'uomo si è impossessato in maniera fraudolenta della copia dei documenti di un'amica. Poi ha cercato di utilizzarli per ottenere un prestito da diecimila euro da due diversi istituti di credito. Qualcosa non tornava e la truffa è stata scoperta in poco tempo. Al termine degli accertamenti svolti i militari hanno denunciato il 45enne.

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale sono stati impegnati in diverse operazioni sul territorio genovese: due ubriachi alla guida sono stati denunciati dopo aver provocato incidenti, tre ragazzi sono stati invece sorpresi all'interno di una chiesa chiusa nella quale si erano introdotti forzando la porta d'ingresso. La bravata è costata una denuncia a tutti e tre.

